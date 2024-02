Igazi ki-ki mérkőzés várt szombaton a Kisvárda Master Good SE gárdájára a Riz Levente sport-és Rendezvényközpontban, ahol az MTK volt az ellenfele Józsa Krisztián csapatának. A két gárda egyaránt kilenc pontot gyűjtött a bajnokság első szakaszában, közöttük csupán a gólkülönbség rangsorolta előrébb a fővárosi kék-fehéreket.

A vendégek alaposan ráijesztettek az értük szorítókra, hiszen ahogy mondani szokás a csapat az öltözőben maradt, a hatodik perc végén mindössze egy találatnál jártak, míg a házigazdák már négyszer vették be Mátéfi Dalma kapuját. Józsa Krisztián nem is habozott tovább, kikérte első idejét. A rövid pauza után faragta hátrányát a Kisvárda, Juhász Gréta kettő, Akijama és Mérai Maja egy-egy góljával zárkóztak. Elég volt azonban pár hiba és az MTK ismét meglépett, az első negyedórában a kapusok teljesítménye között is jelentős különbség mutatkozott, míg Győri Barbara a lövések felét hárította, addig a Kisvárda két kapusa egy-egy védést mutatott csak be. A vendégek mestere ismét megszakította játék menetét és magához rendelte övéit. Ezt követően kapusukat lehozva hét a hat ellen támadtak, sikerült is ledolgozniuk hátrányukat, Szabó Lili találatával már csak egy volt közte. Az első játékrész hajrája azonban az MTK-é volt, Andróczki Flóra állította be félidei eredményt, négy gólos hazai előnnyel vonultak öltözőbe a felek.

Az első félidővel ellentétben remekül kezdte a második harminc percet a Kisvárda, Bucsi bevágta a hetest, Kovalcsik duplázott, Mátéfi Dalma pedig büntetőt hárított. Szívósan küzdöttek Siska Pálmáék, tíz perc elteltével Bucsi Lili újabb találatával már csak egy volt közte, jött is a hazai időkérés és a hét a hat elleni játék. Ezzel újra nyílni kezdett az olló, Farkas Johanna vezényletével irányította játékot az MTK. Újra összekapta a Kisvárda, Siska Pálma lopta a távolságot, majd passzívnál az utolsó passzból lőtt bombagólt Bucsi Lili, ismét csak egy volt közte, majd Mátéfi Dalma újabb hetest hárított. Három perccel a lefújás előtt először támadhatott a Kisvárda az egyenlítésért, Győri Barbara azonban védett, majd poszttársa hetest fogott. Negyven másodperccel a lefújás előtt Pelczéder Orsolya tette biztossá a hazaiak előnyét. Makó Zoé még betalált, gólja azonban csak arra volt elég, hogy csak kettővel nyert az MTK és így a végelszámolásnál amennyiben a két csapat azonos pontszámmal áll majd, akkor a Kisvárda végezhet előrébb, ugyanis hazai pályán hárommal nyert Józsa Krisztián csapata.

MTK Budapest–Kisvárda Master Good SE 29–27 (16–12)

Budapest, Riz Levente sport-és Rendezvényközpont, 150 néző, v.: Felhő, Öcsi.

MTK: Győri – Andróczki 3, Dakos 1, Weisheitel 1, Mészáros-Mihálffy 3, Farkas J. 9/2, Fekete 3/1. Csere: Szőke (kapus), Poczetnyik L. 2, Szabó N. 3/1, Koronczai, Kekezovics 2, Pelczéder 2, Papp D.. Edző: Vágó Attila.

Kisvárda: Mátéfi – Gém, Novak, Djatevszka 2, Ajano, Juhász 3, Mérai 2. Csere: Torda (kapus), Siska 4, Akijama 4, Szabó L. 1, Kovalcsik B., Bucsi 8/3, Makó 1. Edző. Józsa Krisztián.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 1–1, 9. p.: 6–1, 12. p.: 7–5, 21.p.: 11–7, 28. p.: 13–12, 31. p.: 16–12, 34. p.: 17–15, 42. p.: 21–20, 50. p.: 26–22, 56. p.: 26–25, 59. p.: 28–26.

Kiállítások: 8, illetve 2 perc. Hétméteresek: 7/4, illetve 4/3.

Mestermérleg

Vágó Attila: – Az őszi egymás elleni találkozónkhoz hasonlóan 50 percig magabiztosan vezettünk, a végén aztán új mérkőzés kezdődött, ezúttal azonban le tudtuk zárni a mérkőzést. Küzdős, harcos mérkőzés volt, amelyen nagy taktikai csata zajlott a pályán. A csapat szíve a helyén volt, örülök a megszerzett nagyon értékes két pontnak.

Józsa Krisztián: – Csalódott vagyok, több volt ebben a mérkőzésben, mint amit kihoztunk belőle. Megvoltak a lehetőségeink, hogy pontot, vagy akár pontokat szerezzünk, buta hibáink miatt azonban saját magunkat vertük meg, természetesen ez nem von le semmit az MTK érdemeiből.