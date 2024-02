Mint arról már beszámoltunk, vasárnap a Fatum-Nyíregyháza maratoni csatában, 3:2-re győzte le a MÁV Előre gárdáját Continental Arénában, a siker azonban áldozattal járt. A találkozó végén Lászlop Alexandrát le kellett cserélni, és nem tudta folytatni a játékot – számolt be róla a csapat hivatalos honlapján.

– A lábfejében az egyik csonttal van problémája, és bár volt már ilyen panasza régebben, most erősebb a fájdalom, és kisugárzik a vádlijáig. Próbáltuk gyorsan ellátni, és a röntgen nem mutatott ki komolyabb elváltozást, de egy MRI vizsgálat után derül ki, hogy mi a pontos diagnózis – mondta Bekecs Sándor masszőr.

Hétfőn megvolt az új vizsgálat, és nem született jó eredmény.

– A diagnózis szerint fáradásos törés van a lábamban. Egyelőre nem tudom még pontosan, hogy mennyit kell kihagynom. Sajnos a járás során is fájdalmat érzek, most egyeztetek majd az orvosokkal, hogy mi a teendő – mondta Lászlop Alexandra.

A center helyén a mérkőzés végén már Földi Boglárka játszott a fehérváriak ellen. Amennyiben hosszabb időt kell kihagynia a játékosnak, a szövetség engedélyével az átigazolási időszak lejárta után is szerződtethet játékost a klub, de nem könnyű ilyenkor a piacon megfelelő embert találni. Mindenki abban bízik, hogy „Szaszit” rövidesen újra a pályán láthatjuk.