A Blue Sharks a bajnokság egyik legerősebb csapata, a MAFC ellen folytatta szereplését szombat este. A Cápák óriási elánnal indították az összecsapást, Carlbe Ervin különösen motiváltan kezdett, kevesebb mint fél perc alatt felrakott a táblára öt pontot, majd újabb jó akciókkal jelentkezett. A jó támadások mellett még jobban védekeztek a hazaiak, akik alaposan megnehezítették az egyébként nagyon ponterős Polgárdy Ádám dolgát, a palánk alatt pedig Völgyi Marcell nagyot küzdött, de csapatszinten is jól lepattanóztak a nyíregyháziak a B-csoportban szokatlanul magas szerkezettel játszó fővárosiak ellen.

Remekül állt be Nagy Simon, aki az első három dobásából három triplát szerzett. Már tizennégy ponttal is vezettek a mieink, de a második negyed nem sikerült. Egyre inkább kiütközött a magassági különbség, Bordács Somával az élen, elsősorban a támadó oldalon sok lecsorgót megkaparintottak az újbudaiak, így a Blue Sharks védekezése hiába volt továbbra is dicsérhető, második esélyekből pontokat kapott. Emellett támadásban is megállt a hazai gárda, így a nagyszünetre már csak hat pont volt előnye.

A Cápák beragadtak a második félidő rajtjánál, eladák a labdákat, átrohant rajtuk a MAFC, amely 12–0-s futással megfordította a meccset. Ekkor már nem csak lepattanózásban, hanem büntetőzésben is markáns különbség alakult ki, ebben a vendégek amerikai légiósa, a magyar élvonalban is bizonyított Amorie Archibald járt az élen. Az ő játéka sajnos olyan faktor volt, amire nem lehetett igazán készülni, hiszen ez volt az első meccse új csapatában.

A negyedik negyedet tíz pontos hátrányban és agresszív védekezéssel kezdte a Nyíregyháza. Hazai technikai után a védőjétől elszakadni igyekvő Völgyire ráfújták az ötödik faultját, ami megfoghatta volna a csapat lendületét, ehelyett inkább paprikássá vált a társaság és jó védekezésre építve még közelebb jött. A sérüléssel küzdő, de már játékra jelentkező Tarján Izsák többször eredményes volt Bus Iván leosztásaiból. A kapott faultokkal együtt sokasodtak a problémák, többen is négy faulttal játszottak a végjátékban. Nagy hajrával 78-78-ra egyenlített a Blue Sharks, ám a végét már nem bírta, nem volt nyerőembere és az utolsó hat pontot a MAFC szerezte meg, ezzel a mieink fájó vereséget szenvedtek ugyan, de újra megmutatták erejüket egy bajnokesélyes csapat ellen.

Kosárlabda: NB I./B, Piros-csoport, 22. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–Újbuda MAFC 78–84 (29–17, 15–21, 13–29, 21–17)

Continental Aréna, v.: Lengyel, Földi, Domán.

Nyíregyháza: Bus 10, Végső 12/6, Ervin 19/3, Bonifert 5, Völgyi 2. Csere: Nagy 16/15, Glatz 4, Szobi, Tarján 10. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

MAFC: Polgárdy 16, Pintér, Buzás 1, Bordács 23, Pápai 3. Csere: Katona 2, Archibald 25/6, Komma 2, Biber 8, Kovács, Misek 4. Vezetőedző: Lakits András.