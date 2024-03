Míg a férfi kosárlabda NB I./B Piros-csoport alapszakaszának első felében még az esetleges kiesés miatt kellett izgulnunk a Hübner Nyíregyháza BS kapcsán, addig március közepén már arról írhatunk, hogy 2024-ben a Cápáké a harmadik legjobb mérleg (8–2).

Sajnos az alapszakasz első köre annyira rosszul zárult, hogy még ezzel a lenyűgöző meneteléssel sem sikerült az élcsapatok közelébe férkőzni a tabellán, sőt, továbbra sem biztosított a rájátszás, ugyanakkor a formát látva optimisták lehetünk és azt számolhatjuk, a csapat hogyan szerzi meg a lehető legjobb pozíciót, vagyis a hatodik helyet.

A képlet egyszerű, mert a Blue Sharksnak saját kezében van a sorsa, vagyis biztosan hatodikként kezdheti a rájátszást, amennyiben megnyeri a hátralévő három meccsét! Ugyanez igaz a Ceglédre is, amely vasárnap épp Nyíregyházára látogat. A két csapat első összecsapását a CKE nyerte meg 12 ponttal, aminek azért van jelentősége, mert azonos mérleg esetén az egymás elleni összevetés dönt. Ez érdekes lehet majd a TF-Budapest ellen is, a „visszavágón” hét pontot kellene ledolgozni. Utóbbinak akkor nincs jelentősége, ha a Cápák az összes meccsüket behúzzák, mert akkor a TF már maximum csak hármat nyerhet a négy meccséből.

A rájátszásért folytatott harcról még érdemes megjegyezni, hogy a Jászberény és az Óbudai Kaszások csak akkor előzhetik meg a Nyíregyházát, ha az összes meccsüket megnyerik, míg a Blue Sharks háromszor kikap, a Salgótarján pedig már úgy sem, mert egymás ellen jobb a Cápák eredménye. A jelenleg vonal alatt álló MEAFC és a DEAC U23 még veszélyes.

A rájátszásban az első a nyolcadikkal találkozik, a második a hetedikkel és így tovább. Ezért érdemes azt is megnézni, hogyan alakulhat a tabella első négy helyezése. A listavezető PVSK-nak saját kezében van a sorsa és valószínűleg nyernie is kell még meccseket. Minden bizonnyal a pécsiek és a MAFC között dől el az első hely sorsa, a Vasasnak matematikai esélye még van, de nem reális az előzése. Adott esetben az utolsó előtti forduló PVSK–MAFC rangadója dönthet az első pozícióról, de érdekes lehet még a Vasas–PVSK összecsapás is.

Utóbbi amiatt is izgalmas, mert a Vasasnak hajtania kell azért, hogy ne előzze meg a BKG, amely papírforma szerint mindhárom hátralévő meccsét megnyerheti. Amennyiben nem hibáznak a szigetszentmiklósiak, úgy a Vasasnak kettőt kell megnyernie a Jászberény, a DEAC U23, a Salgótarján és a PVSK elleni meccsekből, mert a BKG ellen jobb az összevetése. Ez a különcsata azért érdekes, mert ha a Blue Sharks megszerzi a hőn áhított hatodik helyet, akkor szinte biztosan a Vasassal, vagy a BKG-val találkozik a rájátszásban.

Összegzésként rögzítsük a legfontosabb tényt: ha a Nyíregyháza mindhárom hátralévő mérkőzését megnyeri, biztosan hatodik helyen fejezi be az alapszakaszt.

Tabella

1. PVSK 23 21 2 2240–1781 0.96

2. MAFC 22 19 3 2044–1674 0.93

3. Vasas 22 17 5 1795–1625 0.89

4. BKG 23 16 7 1892–1761 0.85

5. Fót 23 14 9 1888–1904 0.80

6. Cegléd 23 10 13 1990–1903 0.72

7. Nyíregyháza 23 10 13 1888–1859 0.72

8. TF-BP 22 9 13 1737–1909 0.70

9. MEAFC 23 9 14 1897–2106 0.70

10. DEAC U23 22 8 14 1636–1731 0.68

11. Jászberény 23 8 15 1877–1994 0.67

12. Salgótarján 23 7 16 1731–1938 0.65

13. Óbuda 23 7 16 1916–2126 0.65

14. Budafok 23 4 19 1790–2010 0.59

Rájátszásért küzdő csapatok programja

Cegléd: Nyíregyháza (idegenben), Jászberény (otthon), Salgótarján (idegenben).

Nyíregyháza: Cegléd (o), DEAC U23 (i), TF-Budapest (o).

TF-Budapest: MAFC (i), DEAC U23 (o), Budafok (i), Nyíregyháza (i).

MEAFC: Budafok (o), BKG (o), Fót (i).

DEAC U23: TF-Budapest (i), Vasas (i), Nyíregyháza (o), Jászberény (i).

Jászberény: Vasas (o), Cegléd (i), DEAC U23 (o).

Salgótarján: MAFC (i), Vasas (i), Cegléd (o).

Óbudai Kaszások: BKG (i), Fót (o), MAFC (i).