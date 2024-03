A férfi kosárlabda NB I./B Piros-csoport alapszakaszának végéhez közeledve egyre kiélezettebb a harc a rájátszást érő helyekért. A Hübner Nyíregyháza BS múlt héten fontos lépést tett meg a Cegléd legyőzésével, ám jelentősen nem lett egyszerűbb a képlet, a Cápák még mindig nem nyugodhatnak meg.

Cikkünk írásakor még létezett olyan forgatókönyv, amivel a Nyíregyháza kikerül az első nyolcból. Egyszerűsítheti a számolást a péntek este, ugyanis a riválisok közül a MEAFC és a TF-BP is lejátssza a maga meccsét a 25. fordulóban.

A legfontosabb azonban továbbra is az, hogy ha a Blue Sharks megnyeri a hátralévő két mérkőzését, akkor nincs mit számolni, a mieink a hatodikak.

A vasárnapi ellenfélnek, a DEAC U23-nak is kettőt kell nyernie ahhoz, hogy legyen esélye egyáltalán a rájátszásra és még így sincs saját kezében a sorsa, sőt, az a legvalószínűbb, hogy már nem éri el az első nyolcat. Tét így is marad, méghozzá a 9-10. hely megszerzése, az utolsó négy gárdának ugyanis folytatnia kell majd a bajnokságot a kiesés elkerüléséért, míg a kilencedik és a tizedik befejezi a szezont az alapszakasz után.

A debreceniek nem sokat pihenhetnek a vasárnapi összecsapásig, hiszen szerdán a Vasas vendégeként játszottak (67–51), csapatuk több tagja pedig rendszeresen pályára lép az A csoportos gárdában, amely szombaton vív élet-halál harcot.

– A DEAC játékosaiban nagy potenciál van, a csapat nagy része élvonalbeli tapasztalatot szerez egész szezonban – mondta el a Cápákat irányító Merim Mehmedovic. – Múlt héten játszottak a TF-fel, szerdán a Vasas vendégeként a fél csapat nem volt, szombaton nagyon fontos meccs jön az A csoportban a Honvéd ellen és az U20-as mérkőzés is számít nekik. Ők is készen állnak egy jó meccsre. Mi nagyon kemény ötmérkőzéses sorozaton vagyunk túl, ebből hármat nyertünk, jó passzban vagyunk. Január ötödike óta nem pihenhetünk és egy meccset sem engedhetünk el. Nem biztos, hogy teljes csapattal leszünk, de Völgyi Marcell visszatért, Tarján Izsák is egyre jobb formában van, őrült akarat dolgozik Carlbe Ervinben, mint ahogy az egész társaság rendkívül motivált. Csapatként készen állunk a feladatra!

A héten már játszottak két olyan mérkőzést, ami alakította a tabella elejét. Mint fentebb említettük, a Vasas megverte a DEAC U23-at, a második helyen álló MAFC pedig legyőzte az éllovas PVSK-t. Ezzel eldőlt, hogy a Vasas biztosan harmadik lesz az alapszakasz végén, ám befolyásolhatja, hogy ki végezzen az élen, ugyanis az utolsó fordulóban a Péccsel játszik. Ha a baranyaiak nyernek, ők az elsők, ám ha kikapnak és a MAFC megveri az Óbudai Kaszásokat, akkor a rájátszás előtt helyet cserél a tabella első két helyén álló csapata.

Mindez azért fontos, mert a rájátszásban az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, míg a negyedik az ötödikkel találkozik. Amennyiben a Blue Sharks megszerzi a hatodik pozíciót, úgy a Vasassal küzd mg a negyeddöntőben.