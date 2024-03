Az már szombaton eldőlt, hogy az UTE lesz az egyik csapat, amelyik megküzdhet a női Extraliga 5. helyéért. A Fatum-Nyíregyháza arra készült, hogy ő küzdhessen meg a fővárosi lilákkal. Erre minden esélye meg is volt, hiszen a DVTK elleni harmadik mérkőzést a nyírségiek 2-0-ás vezetésével várták a felek vasárnap a Continental Arénában. Mi csak abban bíztunk, hogy az előző kettőnél simább mérkőzésen teszik ezt meg Tóth Fruzsináék. Így gondolták ezt a lányok is, ennek nyomatékot is adtak, remekül kezdték a találkozót, percek alatt öt pontos előnyt építettek maguknak. Kezdeti lendületüket Németh Szabolcs kétszeri időkérése sem törte meg, folyamatosan nyílt az olló, Carabali remek blokkjával már nyolc volt közte, majd Nina Kocics ász nyitással tette közé a tízet.

Szorosabban indult a folytatás, egy darabig felváltva szerezték a pontokat a csapatok. A játszma közepétől aztán fokozatosan húzott el a Fatum, Galvao ászt nyitott, Nagy Sanja pedig kétszer is eredményesen sáncolt. Innentől nem volt megállás, Nina Kocics ászával ebben a játékrészben is meglett a tíz pontos differencia, a játszmát Rufin-Martinez zárt le.

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodva jobban kezdte a harmadik felvonást a DVTK, egy-két ponttal rendre a házigazdák előtt jártak, de jelentős előnyt nem tudtak kiépíteni. A játszma hajrájára aztán növelte előnyét a DVTK, már néggyel is vezettek, rákapcsolt aztán a hazai csapat, a frissen beállt Antivero egalizált. A végjátékban három szettlabdát is hárított a Fatum, Kocics pontjával aztán már a hazaiaknak volt szett és mérkőzéslabdája, amelyet Szabó Lili révén ki is használtak. Ezzel a Fatum 3-0-ra nyerte meg a párharcot és az ötödik helyért folytathatja a küzdelmeket.

női Extraliga, alsóházi rájátszás, 3. meccs

Fatum-Nyíregyháza–DVTK Ongropack 3:0 (12, 14, 24)

Nyíregyháza, v.: Jámbor, Barabás. Nyíregyháza: Galvao 5, Jeremics 8, Nagy S. 8, Kocics 20, Szabó L. 4, Carabali 8. Csere: Tóth F. (liberó), Rufin-Martinez 1, Antivero 2. Vezetőedző: Adrian Chylinski. DVTK: Jovanovics 9, Skorics 8, Prosvirina 3, M. Einarsdottir, Egri 8, Hollósi 5. Csere: Kundrák (liberó), Kalmár, Hegyi, H. Einarsdottir. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (18 perc): 5:1, 10:2, 13:7, 17:10, 21:11, 24:12. 2. játszma (21): 2:2, 9:5, 11:9, 17:12, 22:12. 3. játszma (28): 0:3, 6:7, 10:9, 14:16, 17:21, 21:24, 25:24.

A három mérkőzésig tartó párharcot a Fatum-Nyíregyháza nyert 3-0-ra.