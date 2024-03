Hétvégén az utolsó fordulót rendezték a férfi NB II D csoportjában. Az már korábban eldőlt, hogy a Kisvárda és a Tiszavasvári-SZIKE az alsóházban folytatja. A Nyírbátornak viszont volt esélye arra, hogy a felsőházba kerüljön, Tréki Tamás csapat élt is lehetőséggel, a Hajdúnánás elleni bravúros győzelemmel biztosította helyét a legjobbak között. Hölgyeknél az Újfehértó KSZSE legyőzte az Eszterházy U21-eseit, értékes pontokat szerezve ezzel a rájátszásra.

Férfi

Nyírbátor–Hajdúnánás 26–23 (14–11)

Nyírbátor, 130 néző, v.: Dulai, Pisák. Nyírbátor: Gadnai – Albecz 5, Láng, Varga L. 4, Bor 8, Tamás 3, Szedlacsek 4/1. Csere: Felföldi (kapus), Weibli, Beregi, Varga R., Mészáros 2. Edző: Tréki Tamás. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 1/1.

Tréki Tamás: – Gratulálok a csapatnak. Kiváló védekezésünknek és kapusteljesítményünknek köszönhetjük a győzelmet.

Hajdúszoboszló–Kisvárda 36–25 (20–13)

Hajdúszoboszló, 200 néző, v.: Bozó, Mezei. Kisvárda: Hostisóczki – Széles, Csendes 11, Kertész 2, Bod 7/4, Gyebnár 3, Bottka 1. Csere: Vas G. 1, Kapdos, Jenei, Barati, Veres. Játékos-edző: Simon András. Kiállítások: 3/2, illetve 5/4 perc. Hétméteresek: 8, illetve 14.

Simon András: – Büszke vagyok azokra a játékosokra, akik eljöttek a mérkőzésre. A számszerű eredménytől függetlenül méltó ellenfelei voltunk a kiváló erőkből álló Hajdúszoboszlónak. Amíg a fiatalok ereje és lelkesedése tartott, addig fej-fej mellett haladt a két csapat. Remek felkészülés volt ez számunkra az alsóházi rájátszásra. Gratulálunk a Hajdúszoboszlónak, nekünk pedig most kezdődik majd a bajnokság.

Tiszavasvári-SZIKE–DEAC II. 32–31 (16–17)

Tiszavasvári, 200 néző, v.: Divéki, Paulovics. Tiszavasvári: Boczák – Balogh 1, Tuska 5, Horváth 5, Kovács 2, Bohács 6/1, Orosz 6. Csere: Tóth (kapus), Gazdag 2, Csikós 2, Kórik 2, Benyusz 1, Kakócz, Porubszky. Edző: Türk Ferenc. Kiállítások: 12, illetve 10 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 4/4.

Türk Ferenc: – Nagyon értékes pontokat szereztünk a fiatal debreceni csapat ellen. Voltak most is hullámvölgyek a játékunkban, de közel sem akkorák mint az előző mérkőzéseken. Gratulálok a fiuknak és nagyon bízom a hasonló folytatásban.

További eredmény: Balmazújváros–Hajdúböszörmény 23–22 (10–10).

Az alapszakasz végeredménye

Forrás: mksz.hu

Női

Újfehértó KSZSE–Miskolc 16–38 (11–20)

Újfehértó, 70 néző, v.: Frank, Mucza. Újfehértó: Barta – Hruska, Szabó F. 1, Pál 10/1, Bernát, Szabó Zs. 1, Lengyel 1. Csere: Erdei, Tomori, Bíró-Tilki, Szalka, Homonai 1, Galsai 2/2. Edző: Kelemen Gréta. Kiállítások: 8, illetve 2 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 4/3.

Kelemen Gréta: – A két csapat más célokért küzd, ez ezen a mérkőzésen is meglátszott. Sok sikert kívánok a Miskolcnak a felsőházi rájátszáshoz.

További eredmény: Hajdúböszörmény–Eszterházy U21. 36–30 (18–12).

A bajnokság állása