Egymás után két meccsen is pontokat veszített a Nyíregyháza Spartacus, amire legutóbb augusztusban volt példa. Szerencsére a legfőbb üldözők nem igazán használták ki a Szpari botlásait (a Soroksár ellen 1–1, Budafokon 3–2), mert az ETO FC Győr és a Vasas is csupán egy-egy meccset nyert meg az elmúlt két fordulóban. Ugyanakkor, míg az első hármas gyengélkedett, addig a Szeged zsinórban aratott három sikerrel visszaküzdötte magát a versenybe és a nyíregyháziaktól tíz, a feljutást érő második helytől már csak egy ponttal van lemaradva.

A piros-kékeknek az a feladatuk, hogy vasárnap megszakítsák riválisuk jó sorozatát, amire csak akkor van esélyük, ha a korábbi arcukat mutatják.

– Rangadó lesz – ismerte el a csapatot irányító Tímár Krisztián. – A Szeged is két vereséggel áll, mint mi, tudjuk, hogy stabil csapat, nagyon kevés gólt kap. Felkészülünk az ellenfelünkből, ám elsősorban a saját játékunkat kell a korábbi szintre hozni. A vereségnek sem örültem persze, de nem mindig az eredményből indulok ki, nekem fontos a játék képe. Legutóbb kicsit kényelmesen, lassan fociztunk, körülményesek voltunk, így hiába volt meg a labdabirtoklási fölényünk. A vezetés és a kiállítás után talán elhittük, hogy ez már meglesz, márpedig az élet megbünteti, ha nem koncentrálsz megfelelően. Így volt ez most is. A védekezéssel nem volt nagy probléma, a háromból kettő gól olyan volt, ami a szezonban talán máskor nem fordul elő. Inkább az átmenetekben reagáltunk lassan, korábban gyorsabb labdajáratás jellemezte a csapatot. Pánikolnunk így sem kell, mert vezetjük a tabellát, pontelőnyünk is van, de azt szeretném, hogy amit edzésen meg tudunk csinálni jó ritmusban, azt meccsen is mutassuk meg és ne legyen rajtunk nyomás amiatt, mert most elvárják tőlünk, hogy mindenkit megverjünk.

A Szeged tizenöt kapott gólja a legkevesebb a mezőnyben, ám csak huszonhatszor talált be az ellenfeleknek, ami hármas holtversenyben a nyolcadik legjobb mutató. Mint azt a tréner is említette, a vasárnapi riválisnak csupán két veresége van, azért áll mégis a negyedik helyen, mert a tizenegy győzelme mellett ugyanennyiszer döntetlenre végzett. Ebből az egyik a Spartacus elleni, szeptemberi 1–1.

A Szpari feladatát nehezíti, hogy Géresi Krisztián és Myke Ramos valószínűleg továbbra sem bevethető, valamint az ötsárgás Nagy Dominik sem léphet pályára.

Labdarúgás: NB II., 25. forduló

Nyíregyháza Spartacus–Szeged, Balmazújváros, vasárnap, 14.

További mérkőzések: Siófok–Ajka, Gyirmót–Vasas, BVSC-Zugló–Kazincbarcika, Kozármisleny–Mosonmagyaróvár, Bp. Honvéd–Soroksár, Csákvár–Pécs, Tiszakécske–Budafok, Haladás–ETO FC Győr.