Az országos és területi szintű utánpótláskorú focibajnokságok zömében elkezdődött a tavaszi szezon. A Várda Labdarúgó Akadémia és a Nyíregyháza Spartacus csapati felemásan indítottak az esztendőt. A legidősebbek mindkét klubnál nyertek, a várdai 17 évesek kikaptak a vendég Győrtől, viszont a 15 évesek nyertek a Rába-partiaknál. A Szpari négy csapata (U16, U14, U13 és U 12) hiába szerzett vezetést, végül vereséggel zárt.

A korosztályos Kupában már csak a kisvárdaiak 16 évesei érdekeltek. Ők viszont remekeltek Felcsúton. A Pancho Arénában a rendes játékidőben és a hosszabbításban is vezettek, ám a házigazda kétszer is egyenlíttet. Jött a tizenegyespárbaj, amelyben a mieink csak egyszer, a felcsútiak háromszor is hibáztak. A négy közé jutásért április 3-án a DVTK lesz a vendég.

Bajnokságok.U19. Kiemelt csoport.

Várda Labdarúgó Akadémia–DVSC 2–0 (0–0)

Várda LA: Kovács M. – Tenkács, Kovács, Klinfinszkij (Biljusz, 86.), Kobeljas, Babics (Mavrodij, Racskó, Rózsa S. (Scsadej), Rudik, Kiricsenko (Krucan), Puporka (Veress). Edző: Kornutjak Volodimir

Gól: Krucan (47.), Klinfinszkij (52.)

Kornutjak Volodimir: – Hasonlóan az előző mérkőzéshez, az első félidő gyengére sikeredett, keressük az okokat, hogy miért van ez. A szünetben végrehajtott cserék után feljavult a játékunk, szereztünk két szép gólt, és megérdemelten nyertük meg a mérkőzést.

Alapcsoport

Nyíregyháza Spartacus- Kaposvári Rákóczi BFLA 2-0 (1-0)

Spartacus: Harman – Lakóczi (Tóthszegi), Turóczi, Takács, Pók (Kárpátfalvi), Kalán, Lupsa (Zelicskovics), Tóth N., Szőke, Bakó, Ur. Edző: Kiss Gábor.

Gól: Pók (44.) Takács (53.)



U17. Kiemelt csoport.

Várda Labdarúgó Akadémia–ETO FC Győr 1–2 (0–0)

Várda LA: Sira – Szirenko, Mavrodij (Molnár), Bac (Csáki ), Vass (Milik), Koljada, Borovszkij, Prjamov, Fedorov (Rudik, Csengeri), Kozma, Veprik. Edző: Belényesi Miklós.

Gól: Csengeri (89.), illetve Somogyi (64.), Badics (76.).

Belényesi Miklós: – Sajnos nem kezdtük jól a mérkőzést, rengeteg technikai- és ki nem kényszerített hibát vétettünk, érthetetlen volt, hogy nem tudtunk labdát birtokolni. A védekezésünk jól működött, az ellenfélnek egy helyzete volt. A nagy problémáink abból adódtak, hogy a pozitív átmeneteink nem működtek. A második félidőben sajnos olyan egyéni hibákból kaptunk gólt, ami még az U17-es szinten is büntetést érdemel. Próbáltuk a végén mindent egy lapra feltenni, de a szépítő gól után már nem tudtunk betalálni, pedig még volt rá sanszunk.

Nyíregyháza Spartacus:-Paksi Futball Club 0-3 (0-2)

Spartacus: Barancic - Dankó, Tran Ba, Jakab, Halász (Szalanics)- Sós, Berezhnoi, Bíró- Nagy, Hegedűs, Ferenczi (Pataki). Edző: Tudja Dávid

Gól: Perczel (32.), Marcsa (40.), Galambos (86.)

U16. Alap csoport

Kelen SC-Nyíregyháza Spartacus 4-3 (3-2)

Spartacus: Ress-Polyák (Selymes), Vaidych, Kondor, Máté Z.-Szabó(Makó), Melich, Juhász-Bagoly, Sándorfi(Ling), Kovács(Bába). Edző: Papp Ákos.

Gól: Kondor (öngól, 18.), Mészáros (21.), Vágvölgyi (23.), Bakos (68.), illetve Bagoly (15., 81.), Melich (45.).





U15. Kiemelt csoport

ETO FC Győr– Várda Labdarúgó Akadémia 0–1 (0–1)

Várda LA: Bosenko – Oláh, Fidler, Volvacs (Gombkötő), Fodor, Hodovanec, Szarvas (Birov), Nagy, Szencsenkov, Kedves, Kiss. Edző: Törtei Tamás. Gól: Kiss (5.).

Törtei Tamás: – Csapatként együttműködve, a taktikai utasításokat betartva, remek egyéni teljesítményekkel tarkítva megérdemelten hoztuk el a három pontot az ETO otthonából.

Alapcsoport.

Credobus Mosonmagyaróvár- Nyíregyháza Spartacus 1-0 (1-0)

Spartacus: Novák Z - Novák B, Jeles, Villás, Kosztyu K. (Kranyik), Kiss, Majoros, Hatházi (Takács), Böszörményi, Uray , Király. Edző: Sándor Dávid. Gól: Kálóczi (27.).

U14. Alap, Kelet

Monori SE- Nyíregyháza Spartacus 6-2 (4-1)

Spartacus: Ágoston - Dankó, Nagy B., Papp (Ferenc), Túróczi, Gönczör (Varga), Tasnádi (Lőrincz), Sallai M. (Szász), Császár, Csáki, Kalló. Edző: Magyar Gábor.

Gól: Bokros (9., 26., 69.), Szabó (33., 80.), László (38.), illetve Sallai Márton (3., 29.)



U13. Észak-kelet

Diósgyőri VTK – Várda Labdarúgó Akadémia 4–4

Várda LA: Szvisztyunov – Szmilnjak, Csendes Zs., Simkiv, Povhanics, Licz, Skurak, Szpivák, Kapitány K. Csere: Halász E. (kapus), Paronai, Takács D., Grica, Kulik, Popovics, Orgován Cs. Edző: Oláh Levente.

Gól: Tóth (17., 22.), Sőregi (20.), Farkas (48.), illetve Povhanics (9.), Simkiv (11.), Takács (40.), Kulik (77.).

Oláh Levente: – Egy nagyon jó színvonalú, fordulatokban gazdag mérkőzésen vagyunk túl! Sok helyzet adódott a két csapat előtt, felváltva forogtak veszélybe a kapuk. Mivel büntetőt hibáztunk, valamint az utolsó percben fölé rúgtuk a mérkőzéslabdát, úgy gondolom, közelebb álltunk a győzelemhez, mint az ellenfelünk. A jövőben jobban kell koncentrálnunk ezekben az éles helyzetekben és akkor a magunk javára fordíthatjuk az ilyen összecsapásokat, amiken nüanszok döntenek.

DEAC- Nyíregyháza Spartacus 5-3

Spartacus: Varga -Gál , Jacsó, Ferenczi, Nagy Zs., Madura, Száfta, Kenyeres, Hanusi. Csere: Cservenyák (kapus), Nagy B., Kicsák, Balla, Oláh, Nagy L.evente, Nagy Lóránt, Varga. Edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Bacsa (23., 73.), Sebestyén (47., 55.), Szabados (68.), illetve Száfta (2.), Madura (19.), Gál (77.).



U12. Észak-kelet

Diósgyőri VTK– Várda Labdarúgó Akadémia 3–0

Várda LA: Éles – Nagy P., Koszta, Balogh, Illés, Beresnyák, Osztroha, Vaszilykiv, Sztolykó, Csere: Obsitos, Varga., Németh, Szabó, Nagy Á. Edző: Baksa Zoltán.

Gól: Szabó (10.), Pasajev (70.), Kuznyecov (76.).

Baksa Zoltán: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, ellenfelünknek több nagy lehetősége volt, amiből egyet értékesítettek is. A idő előrehaladtával átvettük a játék irányítását, mezőnyben aktívabbak voltunk ellenfelünknél, több helyzetet dolgoztunk ki, amik kimaradtak, valamint büntetőből sem tudtunk egalizálni. Az utolsó 20 percben mindent egy lapra feltéve mentünk az egyenlítésért, hátul kinyíltunk, ami megkönnyítette az ellenfél gyors támadóinak bejátszani az üresen maradt területeket, és további gólokat szereztek. Gratulálunk ellenfelünknek.

DEAC- Nyíregyháza Spartacus 3-2

Spartacus: Ágoston - Spekker, Hatházi, Nagy, Tamás, Kovács, Sipos, Heidinger, Sinka. Csere: Bukovinzski, Toresan, Szabó, Papp, Prodán, Major, Fodor, Homa. Czidor. Edző: Kovács István.

Gól: Orbán (40.), Antal (76.), Giczei (51.), illetve Papp (37.), Nagy (55.).

U16. MLSZ Országos Kupa, nyolcaddöntő

Puskás Akadémia FC–Várda Labdarúgó Akadémia 2–2 (0–0, 1–1, 2–2) – tizenegyesekkel 3–5

Várda LA: Mihajljuk – Horvát, Badari (Fedor), Petics (Bíró), Bac (Erdős), Bobal (Zámbori), Jazsik, Amászta, Lupij, Lics (Ablonczy), Veprik. Edző: Csernijenko Ruszlan.

Gól: Vata (78.), Sántha (115.), illetve Ablonczy (76.), Lupij (105.).

Csernijenko Ruszlan: – Jó iramú, igazi kupamérkőzés volt, tele izgalmakkal. A rendes játékidőben, majd a hosszabbításban is vezettünk, úgyhogy hamarabb is letárhattuk volna a párharcot, de így megérdemelten jutottunk tovább. A csereként beállók is hozzá tudtak tenni a teljesítményünkhöz, úgyhogy igazi csapatmunkát mutattunk be.