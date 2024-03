Nincs mit szépíteni, a Fatum-Nyíregyháza számára ez a szezon bárhogy is ér véget, már nem lehet olyan sikeres, mint az előző. Múlt hétvégén az Érd Arénában nem sikerült legyőzniük a Kaposvárt a DRK Magyar Kupa bronzmérkőzésén, így a negyedik helyen végzett Adrian Chylinski csapata. Ami pedig a bajnokságot illeti, öt mérkőzéses csatában maradtak alul a bajnoki negyeddöntőben a MÁV Előre Foxconn ellenében, ezzel biztossá vált, hogy legfeljebb ötödik helyen fejezhetik be a pontvadászatot. Ehhez első lépésként le kell győzniük az újonc DVTK Ongropack gárdáját. Valljuk be, ez nem tűnik megoldhatatlan feladatnak, hiszen a borsodiak nemhogy mérkőzést, szettet is alig nyertek a bajnokságban. Németh Szabolcs együttese egy játszmára volt jó a Szent Benenedek Röplabda Akadémia és a MÁV Előre ellen, valamint némi meglepetésre januárban Békéscsabán nyerte meg az első két szettet. A két gárda ebben a szezonban már sokadik alkalommal találkozik egymással, megmérkőztek már a felkészülés időszakában is. Ami az eddigi eredményeket illeti, nyomasztó nyíregyházi fölény jellemezte az eddigi ütközeteket az alapszakaszban mindkétszer és a Magyar Kupa mindkét találkozóján egyaránt 3:0-ra nyertek Tóth Fruzsináék. Bízunk benne, hogy ez szombaton is így lesz a Continentál Arénában a három győztes mérkőzésig tartó párharc első felvonásában. Az alsóház másik párosításában az Újpest és a Szent Benedek Röplabda Akadémia mérkőzik meg egymással.