Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 19. forduló, edzői várakozások (kezdés: 15.00)

Szombat

Mándok (2.)–Nyírbátor (6.)

Kocsis János, a Mándok edzője: – Nagyon fontos három pontot szereztünk az elmúlt hétvégén, de ettől is fontosabb, hogy javult a csapat játéka. Bízom benne, hogy ez a fejlődés tovább fog folytatódni, és hogyha ez ténylegesen is így lesz, akkor otthon fogjuk tudni tartani a három pontot.

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – Természetesen örülünk annak, hogy a múlt héten remek eredményt tudtunk elérni idegenben. Szeretnénk Mándokon is folytatni a jó sorozatunkat, de tisztában vagyunk azzal, hogy nem lesz könnyű dolgunk.

Nyíregyháza II. (8.)–Mátészalka (3.)

Szatke Zoltán, a Nyíregyháza II. edzője: – Jó csapat ellen fogunk játszani, de hazai pályán egyértelműen a győzelemre fogunk törekedni.

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – Az elmúlt hétvégén nem azt az arcunkat mutattuk, mint amire képesek vagyunk és nem is azt a tudást. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szurkolóink ettől sokkal többet várnak. Azért szép sport a futball, mivel rögtön lehetőséget kapunk a javításra. A győzelem érdekében pedig mindent meg is fogunk a Nyíregyháza ellen tenni.

Csenger (9.)–Nagykálló (13.)

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – A múlt heti eredménynek köszönhetően lendületbe jöttünk. Önbizalommal telve várjuk a hétvégi mérkőzést, szeretnénk győzni hazai pályán.

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Nehéz hétvége elé nézünk, sajnos bőven akadnak problémáink, vannak eltiltottjaink és sérültjeink is. Mindezek ellenére a megszokott heti munkával készültünk. Meglátjuk, hogy ez mire lehet elég.

Nyírmeggyes (16.)–Kemecse (10.)

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – Az első három tavaszi fordulóban mérkőzésről mérkőzésre javult a játékunk. Különösebb elvárásaim nincsenek, csupán annyi, hogy ez a tendencia folytatódjon most szombaton is.

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Türelmesnek kell maradnunk és még nagyobb alázat és koncentráció szükséges ahhoz, hogy eredményesek legyünk.

Vásárosnamény (12.)–Kállósemjén (1.)

Piskóti Zsolt, a Vásárosnamény edzője: – Az előző hétvégén hatvan percig játszott jól a csapat. A soron következő mérkőzésen az egyik bajnokesélyes látogat hozzánk. Kiváló játékosok alkotják az ellenfél keretét, így csak akkor lesz esélyünk, ha mindenki a tőle telhető maximumot nyújtja.

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Vásárosnaményba megyünk, ahol egy nagyon nehéz meccs vár ránk. Ennek megfelelően készültünk a héten, bár számunkra minden egyes találkozó ugyanolyan fontossággal bír. Azon leszünk, hogy elhozzuk a három pontot a Beregből is.

Nyírbéltek (14.)–Újfehértó (5.)

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Nincs más hátra mint előre. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban jól játszott a csapat, igaz, hogy a helyzeteinket nem tudtuk érvényesíteni. Remélem, hogy az elkövetkezendőkben ez változik, így eredményesek tudunk lenni.

Antal István, az Újfehértó edzője: – Nehéz mérkőzésre számítok, de bízok a jó formánkban, így szeretnénk három ponttal távozni Nyírbéltekről.

Vasárnap

Kótaj (11.)–Tarpa (4.)

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – Ugyanazzal az ütemtervvel készültünk a héten mint ahogy szoktunk. Tudjuk, hogy egy jó csapat érkezik hozzánk, de mi sem vagyunk rossz formában. Bízom a csapatomban, hogy meglepetést okozhatunk.

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Szeretnénk visszatérni a győztes útra, ebben a reményben utazunk a hétvégén Kótajba.

Ibrány (15.)–Nagyecsed (7.)

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Hazai pályán bármi áron is, de itthon szeretnénk tartani a három pontot.

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – Remélem jól reagál a csapat a hétvégén történtekre és megmutatja az igazi arcát. A vasárnapi meccsek nem tartoznak a kedvenceink közé, de nincs kifogás, megpróbálunk jó eredményt elérni Ibrányban.