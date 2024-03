A Nápoly szomszédságában található Nola Cittá dei Gigli együttesében folytatja pályafutását a magyar ülőröplabda válogatott kiválósága, az előző Európa-bajnokság pontkirálya, Kertész Róbert, akit új csapata ünnepélyes sajtótájékoztató keretében mutatott be.

Az Eb-n figyeltek fel rá

– Minden ott kezdődött, hogy Kertész Róbert a legtöbb pontot szerző és legtöbb ászt nyitó játékosa lett a 2023-as caorlei ülőröplabda Európa-bajnokságnak – nyilatkozta Robi legfőbb segítője, az ugyancsak szabolcsi származású, Raska Gyula. – Ott az olaszok menedzsere, Guido Pasciari felvetette, hogy mi lenne, ha Robi Itáliába szerződne? Ezután már minden tükörsimán ment, most pedig itt vagyunk Nolában az olasz bajnoknál és egyik csodából a másikba esünk.

Nola egy harmincötezer lakosú kisváros Campania régióban Nápoly megyében, körülbelül harminc kilométerre északkeletre Nápolytól.

– Egy elképesztően jó csapathoz igazoltam, a Nola a tavalyi olasz bajnok, amely elsődlegesen utánpótlás-neveléssel foglalkozik, de a para mellett ép csapatokat is versenyeztet a női és a férfi szakágban is – mondta el lapunk megkeresésére Kertész Róbert. – A gárda edzője az olasz válogatott menedzsere, aki minden követ megmozgatott azért, hogy hozzájuk igazoljak. Családias légkör fogadott, az meg egy külön kuriózum volt, hogy mekkora felhajtást rendeztek a fogadásomra, sajtótájékoztató, televíziós stáb és a többi, azért ez nem mindennapi egy parasportoló életében. Rendesen zavarban is voltam.

Robi történetéről korábban már beszámoltunk, 2008-ban egy sajnálatos baleset következtében vesztette el térd alatt a bal lábszárát. A karrierje is ekkor kezdődött Nyíregyházán, ahol megismerkedett a sportággal, majd a Piremon SE parasportolója lett. Kertész Róbert kezdetben csak rekreációs céllal látogatta az edzéseket, ám idővel megtetszett neki a játék, amibe idővel bele is szeretett. 2015-ben kapott először válogatott meghívót, a nemzeti csapatból pedig azóta is kirobbanthatatlan.

Az Európa-bajnokságot követően többen is megkeresték a sportolót, számos ajánlatot kapott, melyek közül végül a talján klub invitálását fogadta el.

– Egy héten belül döntést hoztam – folytatta Robi. – Lengyelországból is volt egy komoly megkeresésem, de Olaszországban nemzeti sport a röplabdázás, elképesztő hagyományokkal. Már az első edzéseken olyan pozitív dolgokat tapasztaltam, melyek alátámasztják a döntésem. A csapattársaim mentalitásban, hozzáállásban és egynémelyik technikai tudásban is elképesztően magas szintet képvisel.

Meg kellett ezt lépnie

– Ez az első olyan lépcsőfok, amit meg akartam mászni, hiszen nagyon vágytam arra, hogy magasabb színvonalon röplabdázhassak. Nemzetközi szinten ugyan nem ez a legerősebb csapat, de képesnek ézem a keretet arra, hogy meglepetést okozzunk – zárta gondolatait a sportoló.

Az ülőröplabdások versenynaptára periódusokra oszlik, ami nagyban függ az adott év világeseményeitől. Róbert rengeteg időt tölt majd idehaza is, hiszen a nemzeti válogatottban is jelenése van, a magyar csapat idei legfontosabb versenye a június 27. és 30. között zajló Nemzetek Ligája lesz. A klubcsapatok legkomolyabb erőpróbája pedig az április 26-28. között rendezendő Bajnokok Kupája.

Kertész Róbert természetesen nem mond le a másik nagy álmáról sem, mégpedig, hogy 2028-ban paralimpiai kvótát szerezzen tollaslabdázásban.