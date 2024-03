Nagy csatát vívott egymással a Fatum Nyíregyháza és a MÁV Előre Foxconn a női röplabda Extraliga negyeddöntőjében. Végül csak az ötödik mérkőzés döntött a fehérváriak javára, így ők jutottak az elődöntőbe. A párharc során viszont történtek olyan dolgok, melyek átléptek egy határt, és amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. Erkölcsi okok miatt… – írja hivatalos honlapján a Fatum-Nyíregyháza.

2-0-ra vezetett a sorozatban csapatunk, és a harmadik találkozót Székesfehérváron vívta a két gárda február 26-án. Együttesünk a meccs napján 8.45-kor érkezett a VIDEOTON Oktatási Központba, ahol a versenykiírásban foglaltaknak megfelelően edzeni szeretett volna. Megérkezéskor az ellenfél öltözőjébe küldte az ott dolgozó személyzet a játékosokat, ahová belépve döbbenetes kép fogadta a csapat tagjait. Az öltözőben lévő parafa táblán a Fatum csapatképe, illetve Nagy Sanja és Nina Kocic portréja volt kitűzve, utóbbi arcában egy darts nyíllal. A többi képen pedig dobásokból származó lyukak voltak láthatók. Természetesen a látvány sokkolta a játékosokat, pályafutásuk során soha nem találkoztak hasonlóval.

- Teljes mértékben elutasítjuk a fenti magatartást, elhatárolódunk a játékosok személyét, jellemét sértő cselekménytől, agressziótól, egyúttal teljes mellszélességgel kiállunk játékosaink személyiségi jogainak, fizikai és mentális egészségének megóvása mellett. Panasszal éltünk a Magyar Röplabda Szövetségnél az eset után, akik biztosítottak, hogy kivizsgálják az esetet. Álláspontunk szerint az eset súlyos etikai szabályokat sért, és a Magyar Röplabdázás szellemiségével összeegyeztethetetlen – nyilatkozta Dr. Mohácsi Máté, a klubot működtető Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. ügyvezetője.

De nem ez volt egyetlen érdekes eset a harmadik összecsapáson. A mérkőzések napján – bár ez nem kötelező előírás – jellemzően két órával a kezdés előtt vehetik birtokba a kitakarított, rendezett öltözőt a csapatok. Székesfehérváron viszont arra hivatkozva, hogy labdarúgók használják az öltözőt, csak 1 óra 20 perccel a kezdés előtt engedték be a lányokat a helyiségbe, ahol nem megfelelő higiéniai körülmények fogadták őket, víztócsák álltak az öltöző több pontján. A hazai csapat játékosai már mind átöltözve várták a kezdést, amikor a mieink végre bejutottak a helyiségbe. Mindez méltatlan volt egy bajnoki negyeddöntőhöz, és a jelzés után a szövetség a keddi mérkőzésen fokozott ellenőrzést is tartott a rendezéssel kapcsolatban.

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy nem a fenti körülmények miatt veszítettük el a párharcot, és az ötödik mérkőzés után gratuláltunk is ellenfelünknek. Ugyanakkor a sport szellemiségével összeegyeztethetetlennek tartjuk azt, ami a harmadik találkozón történt, érthetően játékosainkat azon a meccsen lelkileg megviselte az eset. Ahogy centerünk, Nagy Sanja jelezte: bár a pályán a MÁV Előre győzött, morális értelemben vesztettek, hiszen a sport legkevésbé erről szól – zárul a közlemény.