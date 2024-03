A díjlovaglás minden nyerges lovas szakág alapja, de vármegyénkből, Nyíregyházáról Farkas-Bakó Lili, Nyírbátorból Papp Nóra volt csak néhány követőjével eddig az országos szakági ranglistán - kezdte portálunk tájékoztatását V. Paizs Gábor, a Magyar Lovassport Szövetség Díjlovagló Szakbizottságának régió felelőse. E két szakmai műhelyhez csatlakozik most Mátészalkán a Hodászi úton található Pincés Lovarda. Március 30-án 10 órától először fognak itt a díjlovaglás vármegyei történetében rajtengedély vizsgát tartani, amire 15-en jelentkeztek. Ugyanitt, először a városban az erre az alkalomra felújított, kiszintezett 20 x 40 méteres négyszögben a július végi, szilvásváradi regionális döntőre minősítő CDN-B szintű országos versenyt is rendeznek.

A versenyprogramok végén az egyik versenybíró, Gulya Dóra az Alvero De Primavera nevű lovával egy előadásra is készül, amelyben demonstrál Pellei Alyssától a Portugáliában tartott kurzusán tanult szabadidomító elemekből, illetve a Zablamentes Díjlovagló közösség képviseletében a kézen idomítás világába is betekintést nyerhetnek általa a nézők egy zenére összeállított pár perces bemutatón.

A mátészalkai premier létrejötte erősen kötődik a Kállósemjénből származó másodéves debreceni joghallgató, Rozsnyai Luca szabadidős sikereihez. A Pincés Lovardát 2019-ben alapító edzője, Kovács Anita lován egy éve minden helyi, regionális szabadidős díjlovas versenyét megnyerte, majd az októberi budapesti országos döntőn sem talált legyőzőre. Idén magasabb szintre léptet, a rajtengedély vizsgája után a díjlovas Championátos országos bajnokság alapfokú bajnoki dobogójára tart. Mivel a Pincésből is követőkre lelt, a Championátus csapatbajnokságára várhatóan két nyírségi csapat is nevezhető lesz.