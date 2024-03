Miután az első idegenbeli diadalt követően hazai pályán is győzni tudott a női röplabda Extraliga negyeddöntőjében a Fatum-Nyíregyháza, sokan már elkönyvelték a szabolcsi egylet továbbjutását, azonban a történet folytatása sajnos nem alakult ilyen egyszerűen, hiszen Lukasz Przybylak gárdájának előbb Székesfehérváron sikerült szépítenie, majd a Continental Arénából is elcsent egy sikert, ezzel kiegyenlítve a párharcot. A mindent eldöntő ötödik mérkőzést kedden rendezték a Fejér vármegyei településen.

Azt már előzetesen is tudtuk, hogy nem vár könnyű feladat Adrian Chylinski csapatára, hiszen a mentális előny és az önbizalom egyértelműen a MÁV Előre játékosait repítette, így a szabolcsi trénernek az volt az elsődleges feladata, hogy fejben felrázza a keretét. A legutóbbi összecsapáson elsősorban a hozzáállás jelentette a problémát, ezen pedig muszáj volt változtatni.

Komoly labdameneteket hozott már az első szett is, mindkét gárda kiválóan védekezett, érezhető volt a mérkőzés színvonalán a tét. Támadásban folytatódott a párharcban már jól megszokott Dvoracek-Kocics ütőpárbaj. 9:9-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám aztán ellépett a házigazda, viszont a Fatum nem adta magát és visszazárkózott, sőt játszmalabdához jutott Adrian Chylinski egylete. Egy igencsak vitatható ítéletet követően azonban előbb egyenlített a vendéglátó, majd fordított és meg is nyerte a játékrészt.

A második felvonás is szorosan indult, aztán elkapta a fonalat a szabolcsi alakulat, amely öt ponttal is ellépett, ám a Székesfehérvár húsz pontnál visszajött a szettbe. A kiélezett, körömrágós végjáték ismét Dvoracek és Kocics párharcáról szólt, ezúttal azonban a Nyíregyháza örülhetett, ezzel kiegyenlítve a nyert szettek arányát.

Elmondható, hogy a mérkőzés minden egyes játszmája kiélezett csatát hozott, így a harmadik szettben is ide-oda billent a mérleg nyelve, Földi Boglárka ásza után már két ponttal is vezetett a vendég gárda, ám a hazaiak nem engedték el a Fatum kezét. Tizenöt pontnál egalizáltak, majd 20:17-nél elléptek és le is zárták a felvonást.

A negyedik játszma elején a MÁV előre mindent megtett azért, hogy minél hamarabb pontot tegyen az összecsapás végére, viszont a Nyíregyháza nagyon küzdött, így tapadt a riválisára. Tóth Fruzsina hatalmasakat mentett, de a játékrész derekán egyre inkább nyílt az a bizonyos olló. Innen pedig sajnos már nem volt visszaút, szemlátomást elfáradt a Fatum, ezt kihasználva pedig a fehérváriak megnyerték a mérkőzést és ezzel a párharcot is, minek eredményeképpen ők jutott a legjobb négy közé – a Fatum-Nyíregyháza az alsóházban folytatja.

Röplabda: női Extraliga, negyeddöntő, 5. mérkőzés

MÁV Előre Foxconn–Fatum-Nyíregyháza 3:1 (25, -26, 20, 18)

Székesfehérvár, Videoton Oktatási Központ, v.: Mezőffy, Árpás.

MÁV Előre: Pallag 12, Vacsi 12, Király-Tálas 2, Matos Duran 12, Andersson Isa 5, Dvoracek 27. Csere: Kovács E., Tóth J. (liberók), Markovic, Szabó L., Michalewicz 7. Vezetőedző: Lukasz Przybylak

Nyíregyháza: Antivero 12, Földi 2, Kocics 27, Jeremics 8, Nagy S. 4, Galvao 2. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas G., Carabali 6, Rufin-Martinez, Szabó L. 1. Vezetőedző: Adrian Chylinski

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (33 perc): 7:8, 16:15, 20:21, 26:25. 2. játszma (35 perc): 7:8, 14:16, 20:21, 26:27. 3. játszma (28 perc): 7:8:, 16:15, 21:18, 24:20. 4. játszma (25 perc): 8:6, 16:9, 21:15, 24:18.