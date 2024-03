Mint azt a hét elején megírtuk, a Hübner Nyíregyháza BS-nek most már nagy esélye van arra, hogy bejusson a férfi kosárlabda NB I./B Piros-csoport rájátszásába. Az sem mindegy, hogy hányadik helyen teszi ezt, mert a negyeddöntőben érdemes lenne elkerülni a Pécset és a MAFC-ot, amihez minden bizonnyal a – lehetőségekhez mérten – legjobb pozícióban, vagyis a hatodik helyen kellene zárni az alapszakaszt. A Blue Sharksnak a saját kezében van a sorsa, ugyanis biztosan hatodik lesz, ha a hátralévő három mérkőzését megnyeri.

A Cegléd, a DEAC U23 és a TF-Budapest elleni összecsapás sem lesz sétagalopp, de mind közül a vasárnapi tűnik a legnehezebb feladatnak. A Cápák ebben az idényben kétszer találkoztak már a CKE-vel, mindkétszer Pest vármegyében és mindkét alakalommal a hazaiak győztek: a Hepp-kupában 98–78-as, a bajnokságban 97–85-ös végeredmény született. Utóbbit azért érdemes megjegyezni, mert az alapszakasz végén holtverseny esetén az egymás elleni eredmények döntenek. Egyelőre persze ne kívánjuk túl nagyot, a legfontosabb, hogy a győzelem meglegyen!

– A bajnokságban akkor utaztunk Ceglédre, amikor edzőt váltott az ellenfelünk, a kupában pedig még friss volt nálunk a sok változtatás. Nem sokkal a meccs előtt Joel távozott, Ervin érkezett, nem tudtuk még megoldani, hogy az egyik posztról kiesett egy ember és egy másikra jött új játékos, de mások szerepe sem volt még tiszta – emlékezett vissza a nyíregyháziakat irányító Merim Mehmedovic. – Nem fekszik nekünk a Cegléd szerkezete, a palánk alatt Csorvási Milán rutinos, jó játékos, de a többi poszton is rendben vannak és remekül dobnak, amit mindkétszer megmutattak ellenünk. Ugyanakkor most már jobb állapotban vagyunk, mint azokon a meccseken. Lendületben vagyunk, az elmúlt hetekben mutatott formánk alapján jó mérkőzésre van kilátás.

– Lépésről lépésre haladunk. Előbb az volt a cél, hogy elkerüljünk az utolsó négy helyről, most már rájátszásért küzdünk és szeretnénk megszerezni a hatodik helyet az alapszakaszban. Most már úgy dolgozhatunk, hogy élvezzük is a munkát, nincs az a görcs, ami bennünk volt három hónappal ezelőtt. Ugyanakkor továbbra sem engedhetünk ki, a hátralévő három mérkőzésünk mindegyikét meg kell nyernünk, a vasárnapi is élet-halál harc lesz – szögezte le a szakember.

Mindkét csapat 10–13-as mérleggel áll, a Blue Sharks tehát győzelem esetén előzne.

A találkozó 17 órakor kezdődik a Conintental Arénában.