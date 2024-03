A Kozármisleny elleni győztes mérkőzés után a Kisvárda Master Good SE játékosai rövid pihenőt kaptak, közülük azonban négyen válogatott mérkőzéseket játszottak. Múlt héten aztán fokozatosan visszatértek és bekapcsolódtak a közös munkában.

– Juhász Gréta és a japán válogatott Akijama Nacumi hétfőn már velünk volt, kedden érkezett vissza Szabó Lili, Novak Erin szerdán, Ivana Djatevszka pedig hétvégén csatlakozott hozzánk. Válogatottjaiknál mindannyian más más terhelést kaptak, ezért körültekintően kell őket visszaintegrálni a klubmunkába – mondta Józsa Krisztián, a Kisvárda Master Good SE vezetőedzője.

A következő mérkőzésük március 16-án lett volna a Debrecennel, a hajdúságiaknak azonban akkor Bajnokok Ligája összecsapása lesz, ezért a találkozót áprilisra tettét a felek. Így legközelebb március 23-án lép pályára Józsa Krisztián együttese. Rá öt nappal újabb találkozó következi, majd ismét egy hónapos bajnoki szünet következik. A vezetőedző szerint ez nagy kihívás elé állítja a csapatot.

– Nehéz alkalmazkodni ehhez, nem könnyű feladat elé állítja ez nemcsak a játékosokat, hanem a szakmai stábot is. Edzés követ edzést mérkőzés nélkül, így pedig nehéz formában tartani a játékosokat, folyamatosan fenntartani a tüzet, a motiváltságot. A fókuszt azonban nem szabad szem elől téveszteni, hiszen jövő szombaton újabb fontos mérkőzés vár ránk Balatonbogláron a NEKA ellen. Éppen ezért két edzőmérkőzést is játszottunk az osztálytárs Békéscsabával. A múlt hétnek és ennek a hétnek az a fő feladata, hogy fizikálisan olyan állapotba kerüljünk, hogy a következő válogatott szünetig mindkét mérkőzésünkön esélyesként léphessünk pályára. Emellett egyéni képzéseket is beiktattunk, amelyekre a bajnoki ritmusban nem biztos, hogy jutott volna idő. Azt gondolom, ez hasznosnak bizonyult, a gyakorolt dolgokból sok minden köszönt vissza a két edzőmérkőzésen – zárta Józsa Krisztián.

A válogatott szünetet követően erős program vár a Kisvárdára, április végén egy héten belül három topcsapattal is megmérkőznek. Először Győrbe utaznak, majd a Debrecen vendégei lesznek, végül a Ferencvárost fogadják. Akárcsak egyetlen megszerzett pont is óriási bravúrnak számítana ebben az időszakban. Májusban viszont megszilárdíthatják helyüket a középmezőnyben, négy olyan találkozót is játszanak zsinórban, amelyen gyarapíthatják pontjaik számát. Székesfehérvárra utaznak, aztán a Vasas, majd a Dunaújváros vizitál Kisvárdán, végül a Békéscsaba vendégei lesznek.