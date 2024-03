A Hübner Nyíregyháza BS a január óta tartó szárnyalása ellenére (vagy éppen emiatt) az alapszakasz utolsó három fordulójában sem engedhet ki, ugyanis még a rájátszásrészvétel sem biztosított, de fél szemmel már a hatodik hellyel kacérkodhat, amihez minden hátralévő meccsét meg kell nyernie, vagyis vasárnap a közvetlen riválisa, a Cegléd ellen is győzelemre kellett játszania.

A Blue Sharks ebben az idényben már kétszer kikapott a CKE-től, a két meccsben közös volt, hogy a Pest vármegyeiek hihetetlenül jó százalékkal dobtak távolról. A vasárnapi meccs is vendéghármassal, majd két távoli kettessel kezdődött… Ezt követően szerencsére romlott a csapatuk dobóhatékonysága, amiről a Cápák javuló védekezéssel tettek, labdákat szereztek és saját palánkjuk alatt összeszedték a lepattanókat. A másik oldalon Bonifert Bendegúz kezdett nagyon jól, Tarján Izsák pedig a szokásos lelkes játékát kosarakkal töltötte meg, amiből az egyik egy hatalmas zsákolás volt.

Noha a CKE nem dobott annyira jól, mint hazai pályán, így is kintről volt veszélyesebb, míg a mieink agresszívan támadták a gyűrűt közelről. Bonifert és Tarján után Carlbe Ervin is elkezdte a pontgyártást, a vendégeknél Csaba György dobott remekül, de Csorvási Milán és Dragasevic Veljko is jól játszott. A játék képe alapján a Cápáknak vezetniük kellett volna a nagyszünetben, ám sajnos sok könnyű dobást rontottak el (35–38).

A hazaiak nem kezdték rosszul a második félidőt sem, Végső Bálint első kosara után Ervin többször is eredményes volt, de egyre feszültebbé vált a meccs, ugyanis egyik fél sem tudott három-négy pontnál többel ellépni a másiktól. Gyengébb percek után a harmadik negyed végére mindkét oldalon beindult a támadógépezet, a mieinknél Ervin és Bus Iván, a vendégeknél Velkey János vezetésével. Harminc perc után a Nyíregyháza vezetett, de aggodalomra adott okot, hogy amerikai játékosa addigra összeszedte a negyedik faultját.

Bus gyönyörű betörésből szerzett kosarával kezdődött a záró etap, aztán Bonifert újra elkapta a fonalat, de Dragasevicék tartották magukat – szinte garantált volt az izgalmas végjáték. Az utolsó három perchez érve Bus két büntetőjével és Ervin középtávolijával hat pont volt közte, ám időkérés után rögtön érkezett egy vendég hármas, majd egy kettes is. Csorvásit nem sikerült megtartani ekkor, így támadásban kellett az extra. Ervin be is vágott fontos öt pontot, ezt követően eladta a labdát a Cegléd, hogy aztán Végső egy hármassal lezárja a meccset fél perccel a vége előtt.

A Blue Sharks ezzel a győzelemmel megelőzte a Ceglédet és fellépett a hatodik helyre, amit a következő két fordulóban meg kell tartania!

Kosárlabda: NB I./B, Piros-csoport, 24. forduló

Hübner Nyíregyháza BS–CKE 92–85 (21–21, 14–17, 31–26, 26–21)

Continental Aréna, v.: Sörlei, Balogh, Nagy.

Nyíregyháza: Bus 15/6, Végső 8/6, Ervin 29/9, Bonifert 14/3, Tarján 14. Csere: Szobi 3/3, Magyari, Nagy 7/3, Glatz 2. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

Cegléd: Herendic 7/3, Dragasevic 27/9, Kertész 3/3, Csaba 20/12, Csorvási 13. Csere: Velkey 11/3, Berkics 2, Horváth M., Fodor, Zsók, Horváth Á. 2, Várbíró. Vezetőedző: Sértő Ádám.