Felkészülési mérkőzést játszott a szlovák I. osztályban szereplő FC Kassa ellen a Nyíregyháza Spartacus FC. Kihasználva a válogatott szünetet a a szabolcsi gárdában Ousman Jagne és Lamin Modou Marong személyében két olyan fiatal játékos is pályára lépett, akiket a héten edzéseken tesztelt a szakmai stáb. A csapattal utazott három fiatal saját nevelésű labdarúgó is: Szabó Levente, Horváth Tamás és Kiss Péter.

Az első húsz percben a házigazda támadott többet, de csak szögletekig jutott. A 18. percben Marong csapott le egy labdára, de lövését a hazai kapus szögletre tolta. A másik oldalon Fejér is védett két nagyot, ami kiválóan szemlélteti, hogy jó iramú volt a mérkőzés. Kovácsrétivel szemben szabálytalankodtak a 16-oson belül, de néma maradt a játékvezető sípja, így az első félidőben nem született gól. A fordulás után az 51.percben Kovácsréti adta be balról pontosan a labdát, és a jó ütemben érkező Vida fejelt kapura, de bravúrral védett a hazai hálóőr. A szöglet után kétszer is veszélyeztetett a Szpari, de végül az oldalhálóba ment a labda. Negyedórával később a csereként beálló Oláh első labdaérintésből jól adott be, Vass Patrik pedig kapásból alig lőtt mellé. Végül gól nem született, 0-0 lett a végeredmény.

FC Kassa–Nyíregyháza Spartacus FC 0-0

Kassa: Kira – Petrák, Gorosito, Innocenti, Gressák, Qose, Jonec, Sovic, Fabis, Jones, Rharsalla. Csere: Valach, Mihok, Gallovic, Golikov, Sindelar, Hocko, Kruzliak, Medved, Ranndazzo. Vezetőedző: Ján Kozák.

Nyíregyháza: Fejér (Bese a szünetben) – Rjasko, Gengeliczki, Temesvári, Vida, Sigér, Jagne, Kovácsréti (Nagy B. 78.), Vass P.(Herjeczki 70.), Marong (Novák 78.), Gresó (Oláh 67.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.