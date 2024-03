A tavaszi szezon második fordulójában a sereghajtó Gyöngyös vendége volt a Kisvárda második számú csapata vasárnap. A találkozó előtt az együttes edzője, Gerliczki Máté óvatosan nyilatkozott, mint mondta, a nehéz talajú pályán nem lesz egyszerű dolguk a jól szervezett hevesiek ellen. A szakvezető szavai beigazolódtak, ezek mellett viszont még az erős szél is nehezítette a csapatok életét. A találkozón végül egy gól döntött a vendégek javára: a 71. percben Pongó-Dankai verte meg védőjét és futott el a jobb szélen, egészen az alapvonalig, majd beadásából Bíró Roland talált be, 13 méterről kapásból jobb lábbal a kapu közepébe lőtt. Ezzel a sikerrel a rétköziek továbbra is tapadnak az éllovas Putnokra.

– Nagyon nehéz körülmények között kellett futballoznunk, ez nagyban befolyásolta a saját játékunkat. Mégpedig három tényező miatt: a pálya rossz talaja, az erős szél, és az ellenfél nagyon szervezett játéka. Irgalmatlanul rossz mérkőzésen, nagyon fontos három pontot szereztünk – értékelte a találkozót Gerliczki Máté, a Kisvárda II. edzője.

A Sényő FC Selyem-Ber az Újpest tartalékcsapatát fogadta, a találkozón Nagy Sándor edző nem számíthatott a Hatvan elleni győztes csapatából Ur Lászlóra és Farkas Márkra, mindkét játékos az öt sárga lap miatti eltiltását töltötte. A találkozó annak ellenére, hogy becsületesen gyűrték egymás a csapatok, nem hozott találatot, a sényőiek edzője mégsem teljesen elégedetlen.

– Győzni szerettünk volna, közelebb is álltunk a három pont megszerzéséhez. Egy nagyon jól felkészített Újpesttel találtuk magunkat szembe, akik keményen beleálltak a mérkőzésbe és nagyon meg tudták „ölni” a játékunkat. Ha a meccs összképét nézem, reális eredmény született, nekünk is megvoltak a lehetőségeink, de a meccs hajrájában nekik is volt egy kapufájuk, így ők is elvihették volna a három pontot – tekintett vissza Nagy Sándor.

A Kisvárda II. a DEAC-ot fogadja, míg a Sényő a REAC vendége lesz a bajnokság következő fordulójában.