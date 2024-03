Mind a férfiaknál, mind a nőknél véget értek az alapszakasz küzdelmei az NB II.-ben. Az új lebonyolítási rend értelmében hétvégén a csapatok az eddig elért eredményeik alapján már az alsóházban, illetve a felsőházban folytatják a küzdelmeket. Az Észak-keleti felsőházban a C és a D csoport első négy helyezettje küzd meg a végső helyezésekért. A bajnoki végeredmény az alapszakaszban és a rájátszásban lejátszott mérkőzések eredményeiből adódik össze oly módon, hogy az alapszakaszban lejátszott mérkőzések közül csak azokat veszik figyelembe, amelyeket az azonos rájátszás csoportban szereplő ellenfelek ellen játszottak a csapatok. Így a rájátszás végeredményének számolásakor a tabellában egy csapatnak legfeljebb 14 (6 alapszakasz + 8 rájátszás) mérkőzésének eredményét veszik figyelembe. A bajnokság felsőházi rájátszásának győztese jogot szerez, a 2024-2025. évi NB I./B-ben való indulásra. Ami az alsóházat illeti, a C és a D csoport 5-8. helyezettjei az Észak-keleti alsóházban folytatja a küzdelmeket. A 2023-2024. évi NB II.-es bajnokság alsóházi rájátszásának 6-8. helyezettjei kiesnek a vármegyei bajnokságba.

Vármegyei csapataink közül a női mezőnyben a Vitka SE a felsőházban, míg a Mátészalka és az Újfehértó KSZSE az alsóházban folytatja a küzdelmeket. Férfiaknál a felsőházas a Nyírbátor, míg az alsóházban a Kisvárda és a Tiszavasvári-SZIKE gárdája lesz érdekelt. Időközben visszalépett a küzdelmektől az Acélváros, így a C csoportból érkezőktől az ellenük elért eredményt törölték.

Női NB II., Észak-Kelet felsőház

1. Gödi SE 6 6 - - 220-160 12

2. Miskolc 6 5 - 1 192-150 10

3. Ungvár 6 4 - 2 199-146 8

4. Dunakeszi 6 3 - 3 181-174 6

5. Vitka SE 6 3 - 3 159-161 6

6. Vác U21 6 2 - 4 161-193 4

7. Hatvan 6 1 - 5 155-190 2

8. H.böszörmény 6 - - 6 137-230 0

Észak-Kelet alsóház

1. DVSC U21 6 5 - 1 218-165 10

2. Füzesabonyi SC 6 5 - 1 190-152 10

3. Mogyoród 6 3 1 2 154-149 7

4. Mátészalka 6 3 - 3 199-190 6

5. Újfehértó KSZSE 6 3 - 3 173-189 6

6. Hevesi 6 1 2 3 142-173 4

7. Salgótarjáni 6 1 1 4 147-159 3

8. Eszterházy U21 6 1 - 5 167-213 2

Férfi NB II., Észak-Kelet felsőház

1. Hajdúszoboszló 6 5 1 - 173-158 11

2. DVTK 6 5 - 1 195-153 10

3. Salgótarjáni 6 4 - 2 168-148 8

4. H.böszörmény 6 3 1 2 177-174 7

5. Váci 6 2 - 4 155-170 4

6. Hajdúnánás 6 1 1 4 176-175 3

7. Nyírbátor 6 1 1 4 160-179 3

8. Gödöllői 6 1 - 5 150-197 2

Észak-Kelet alsóház

1. Balmazújváros 6 4 - 2 179-170 8

2. Füzesabonyi 4 4 - - 119-89 8

3. DEAC II. 6 3 1 2 173-167 7

4. Kisvárda 6 3 - 3 162-167 6

5. T.vári-SZIKE 6 1 1 4 173-183 3

6. Szinvapart 4 1 - 3 96-122 2

7. Veresegyháza 4 1 - 3 103-107 2