A 2024-es naptári évben még veretlen a Sényő FC Selyem-Ber, amely a Hatvan legyőzése után legutóbb az Újpest II.-vel ikszelt. Mindezek eredményeképpen a nyírségi egylet elmozdult a tabella hátsóbb traktusából, immáron a tizenegyedik helyről várja a REAC elleni folytatást.

Nem lesz ismeretlen a közeg

A Sényő edzője Nagy Sándor igencsak jól ismeri az ellenfelet, hiszen korábban több éven át irányította a Rákospalotát, sőt a harmadosztályba való feljutásból is aktívan kivette a részét.

– Ugyanolyan meccs lesz ez is, mint az összes többi, nem teszek különbséget – nyilatkozta a Sényő edzője. – Minden pontra nagy szükségünk van, éppen ezért az eddig tapasztalt stabilitásra támaszkodva igyekszünk kedvező eredményt elérni.

A REAC, mint a Észak-keleti csoport újonca egyelőre keresi önmagát, hat győzelem és egy döntetlen mellett tizenkétszer kapott ki, így jelen pillanatban osztályozós helyen tanyázik. Ennek okán nem meglepő, hogy a minap trénert váltott az alakulat, Farkas József helyét Kollár Zsolt vette át, aki 2012 és 2017 között hat éven át volt a csapat játékosa, majd utánpótlásedzője.

Eközben a vasárnapi matiné másik vármegyénket érintő összecsapásán a Kisvárda Master Good II. a mondhatni területi rivális, DEAC egyletét fogadja. A debreceniek nem titkoltan a dobogó elérését tűzték ki a szezon előtt maguk elé célként, s ennek megfelelően sorozatban négy sikerrel a hátuk mögött érkeznek a Várkertbe.

– A DEAC személyében egy nagyon jó erőkből álló csapatot fogadunk egy olyan gárdát, amelynek komoly tervei voltak a szezon elején – mondta el lapunk megkeresésére a tabellamásodik Kisvárda II. trénere, Gerliczki Máté.

Ez bizony rangadó a javából

– Ennek megfelelően, na meg a játékoskeret ismeretében, az utóbbi időszakban magára is talált a debreceni klub, így kimondhatjuk, hogy rangadót játszunk a hétvégén. Ami minket illet, az eddigiek során megteremtettük annak a lehetőségét, hogy az élbolyhoz tartozzunk, s most már szeretnénk is megőrizni a helyünk. Szinte teljes a létszám, mindössze a súlyos sérüléséből lábadozó Sikorszki Bence hiányzik.

A Sényő és a Kisvárda II. mérkőzése is vasárnap 14 órától kezdődik.

Labdarúgás: NB III., 20. forduló

Kisvárda Master Good II.–DEAC

Kisvárda, Várkerti Stadion, v.: Ujhelyi (Elek, Tóth), 11.

REAC–Sényő FC Selyem-Ber

Budapest, Budai II. László Stadion, v.: Drabon (Molnár, Harsányi).

További mérkőzések: DVSC II.–Gyöngyös (szombat, 14.), Újpest II.–Tiszafüred, 11., Karcag–Cigánd, Salgótarján–Putnok, Hatvan–DVTK II., Tiszaújváros–Eger, 14.