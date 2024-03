A női röplabda Extraliga alsóházi rájátszásának első körében a Fatum-Nyíregyháza a DVTK-Ongropack csapatával viaskodik. A három győzelemig tartó párharc első felvonását a szabolcsi egylet hátrányból fordítva nyerte meg, abból az összecsapásból igyekezett mihamarabb levonni a tanulságokat, bízva abban, hogy a második találkozó egyszerűbb forgatókönyv szerint alakul.

Ennek megfelelően lépett pályára Adrian Chylinski egylete, amely az első felvonás derekára felépített egy jelentősebb előnyt, Nina Kocics határozott volt támadásban, s habár 12:20-nál egy kissé megtorpant a nyírségi csapat, végül magabiztosan nyerte meg a szettet.

Ekkor úgy tűnt, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően magabiztosabb játékot tud mutatni a Fatum, ám a második játékrész elején a Diósgyőr akarata érvényesült. Innen még fel tudott állni a Nyíregyháza, sőt a kiváló védőmunkának köszönhetően a vezetést is átvette, ám egy 6–0-s rohammal ismét a DVTK került lépéselőnybe, amely 19:14-es előnyről már nem is adta ki a kezéből az irányítást, így megnyerte ezt a felvonást, ezzel kiegyenlítve a játszmaarányt.

Sajnos a harmadik szettben sem nagyon változott a játék képe, a borsodi gárda két-három ponttal folyamatosan előrébb járt, sőt idővel még növelni is tudta az előnyét. Mindössze egy időkérés törte meg a házigazda lendületét, ám a folytatás már ismét Németh Szabolcs tanítványairól szólt, akik magabiztosan nyerték ezt a játékrészt is.

A negyedik játszma aztán a pontos ellentettje volt a harmadiknak, hiszen ezúttal a Fatum irányított, nagyon hamar felépítve egy hat pontos fórt, s innen már nem is volt visszaút a vendéglátó számára még akkor sem, ha rendre kiválóan nyitott a hazai formáció.

Az első meccshez hasonlóan, így a másodikon is az ötödik játszma döntött. A Fatum kezdte jobban az idegek harcát, de hamar elolvadt az előnye, a térfélcserét követően pedig ki is egyenlített a DVTK. Több látványos labdamenetet is hozott ez a játékrész, melynek végén Kocics tette fel az i-re a pontot, aki egészen elképesztő meccset játszva 44 ponttal zárt. Végül a Nyíregyháza újfent 3:2-re győzött, így a párharc állása 2-0. Vasárnap a Continental Arénában folytatják a felek.

Röplabda: női Extraliga, alsóházi rájátszás, 2. meccs

DVTK Ongropack–Fatum-Nyíregyháza 2:3 (-20, 20, 14, -14, -12)

Miskolc, DVTK Aréna, v.: Sík, Varjasi.

DVTK: Egri K. 16, Hollósi 8, Jovanovics 17, Skorics 20, Prosvirina 14, Kalmár 2. Csere: Kundrák (liberó), Horváth L. 1, Einarsdóttir M. 2, Einarsdóttir H., Hegyi, Egri B. Vezetőedző: Németh Szabolcs.

Nyíregyháza: Galvao 4, Antivero 10, Földi 1, Kocics 44, Jeremics 10, Nagy S. 6. Csere: Tóth F. (liberó), Farkas G., Carabali 7, Szabó L. 7. Vezetőedző: Adrian Chylinski.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (24 perc): 3:8, 11:16, 14:21, 20:24. 2. játszma (26 perc): 8:6, 16:14, 21:16, 24:20. 3. játszma (22 perc): 8:5, 16:9, 21:16, 24:14. 4. játszma (23 perc): 3:8, 9:16, 14:21, 14:24. 5. játszma (17 perc): 2:5, 9:10, 9:12, 12:14.