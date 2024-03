Első meccsünket Miskolc csapata ellen játszottuk, ahol tökéletes védekezéssel és kiváló lövésekkel sikerült 12-2-es végeredménnyel zárnunk. Úgy éreztem, hogy a hazai pálya a második mérkőzésre is nekünk fog kedvezni az Eger ellen, a rengeteg szurkoló és a fantasztikus hangulat miatt. És így is lett! Sikerült egy nagyon szoros, és kiegyensúlyozott játék után 9-12-es győzelmet aratnunk! Többször hibás passzokba kényszerítettek minket az egri fiatalok, de sikerült szoros emberfogással és jó védekezéssel kompenzálni ezeket a hibákat! Tetszett a fiúk hozzáállása és a nyerni akarása, ilyen lendülettel szeretnénk tovább menni a következő fordulókra, az eladott labdák, illetve a pontatlanabb lövések javításával. Köszönjük a nagyszerű szurkolást! - értékelt Rudik Máté vízilabdaedző. Az egri meccs fontosságára a klub elnök Szécsi Zoltán 3x olimpiai bajnok személyes jelenléte is rányomta a terhet a csapatokra.

Szombaton a leányok is vízbe ugrottak Budapesten a Szécsi Tamás Sportuszodában a Tehetség Gondozó Bajnokság (THG) 5. fordulójában

Az Aqua Se leányai az Északi régió csapatát erősítették, mondhatni csak nyíregyházi fiatal volt a csapatban egy egri kislánnyal kiegészülve. Első mérkőzésen a gödöllői MATE 2 csapatával játszottak a leányok és könnyed győzelmet arattak, szép játékkal, de sok eladott labdával. A második mérkőzés már nagyobb kihívás elé állította a régiós csapatunkat, mert a Budapest régióval játszott a csapat. Ez egy nagyon tanulságos meccs volt, szoros negyedeket vívtunk, de sajnos csak egyet sikerült megnyerni, így vereség lett a vége. Az ellenfél egyik kiváló játékosát nem tudtuk tartani, ezen ment el a mérkőzés, dolgozni kell azon, hogy meccs közben is képesek legyünk reagálni ilyen szituációkra. - tette hozzá Urbin Tibor vízilabda edző.

Eredmények:

AQUA SE Nyíregyháza-Aquatics 12-2 (2-0, 5-1, 5-1, 0-0)

Góllövők: Vass B. 3, Koi Sz. 6, Nemes N. 3

Digi Eger-AQUA SE Nyíregyháza 9-12 (2-2, 4-3, 2-3, 1-4)

Góllövők: Vass B., Koi Sz. 5, Nemes N. 6



THG leány /2011-2012/

Észak - MATE 2 3:1

Góllövők: Maticsák 4, Tóth B. 3, Szarka K. 2

Észak - Budapest 1:3

Góllövők: Szarka K. 2, Tóth B., Maticsák, Lucza