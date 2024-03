Noha a listavezető Nyíregyháza Spartacus tavasz elején a korábbiaknál is jobb helyzetbe került, továbbra sem engedhet ki, minden pontra szüksége van, hogy a bajnokság hajrájában se kelljen izgulni a bajnoki címért, vagy a feljutásért. A piros-kékek Budafokon próbálták meg „javítani” a hétfői pontvesztést.

Az első fél órában azt gondolhattuk, hogy ez sétagalopp lesz, persze a mérkőzés ezen időszaka is megmutatta, hogy bármi előfordulhat a meccsen. Előbb a hazaiak előtt kínálkozott nagy gólszerzési lehetőség, ám Dala Martin a nyolcadik percben kivédte Kovács Dávid tizenegyesét. Tíz perccel később büntetett a Szpari, Nagy Dominik szögletére tökéletesen érkezett Baki Ákos, aki röptéből a kapuba lőtt. Hamarosan érkezett az újabb vendégtalálat, de abban is volt egy csavar: ezúttal Nagy Dominik próbálkozott a tizenegyes elvégzésével, ám csakúgy, mint a Soroksár ellen Novák Csanád lövését, ezt is kivédte az ellenfél kapusa. Ezúttal viszont nem kellett sokáig bosszankodni, mert rögtön a sarokrúgás után Gresó Mátyás közelről betalált, kettőre növelve ezzel a különbséget.

Nyíregyházi szempontból innentől alakultak kedvezőtlenül az események. Nagyon gyorsan szépített a Budafok és még annál is gyorsabban megfogyatkozott, mivel Nagy Gergő megkapta a második sárga lapját. A Spartacus így több mint hatvan percet emberelőnyben játszott, amit nem sikerült kihasználni, sőt, 2011 Puskás Ferenc-díjasa, Zsóri Dániel gólt ollózott (2–2).

A második félidő a Spartacusról szólt. A nyíregyháziak nyomtak, voltak is helyzeteik bőven, ám a budafokiak hiába fáradtak el és szorultak be teljesen a saját kapujuk elé, sehogy nem született meg az ötödik találat, amihez valamikor Gundel-Takács Bence bravúrja, máskor a szerencse kellett.

Ha már szerencse, az utolsó szó is a hazaiaké volt, a hosszabbításban ugyanis Oláh Bálint húszméteres lövése a kapufáról bepattant (3–2).

A Szpari a szezonbeli második vereségét szenvedte el és egymás után másodszor nem nyert.

Labdarúgás: NB II., 24. forduló

Budafok–Nyíregyháza Spartacus 3–2 (2–2)

Budapest, Promontor utca, v.: Móri (Horváth, Bertalan).

Budafok: Gundel-Takács – Fekete M. (Bíró M., 60.), Lorentz, Nándori, Kalmár O. – Nagy G. – Pintér Á. (Czérna, szünetben), Csonka A., Oláh B., Kovács D. – Zsóri D. (Vasvári, 81.) Vezetőedző: Dajka László.

Nyíregyháza: Dala – Baki, Alaxai, Gengeliczki, Nagy B. (Herjeczki, 77.) – Toma (Sigér Á., 57.), Kesztyűs – Vida K. (Farkas B., 30.), Nagy D., Gresó (Kovácsréti, 57.) – Novák Cs. (Beke P. 57.) Vezetőedző: Tímár Krisztián.

Gól: Baki (18.), Gresó (27.), Kovács (28.), Zsóri (45+2.), Oláh (90+2.)

Kiállítva: Nagy G. (30.).