A tavasszal megtáltosodó Zalaegerszeget látta vendégül szombaton a Kisvárda Master Good, a hazaiak tisztában voltak vele, hogy ellenfelük nem véletlenül szerezett az idei év eddigi mérkőzésein tizenhárom pontot, mégis abban bíztak, hogy képesek lesznek megállítani Márton Gábor csapatát. Ehhez kellő alapot adott a hétközi, Tiszakécskén aratott Magyar Kupa győzelem, amelyet Feczkó Tamás szerint ugyan helyén kezeltek, de alaposan megbecsültek. A bajnoki mérkőzésen egy gól született, voltak helyzetei a vendégeknek és a végén a Kisvárda előtt is adódtak lehetőségek, végül Lucas jól eltalált lövése döntötte el a hátrom pont sorsát.

– Sokat birtokoltuk ugyan a labdát, de nehezen tudtunk helyzetbe kerülni, mert a Zalaegerszeg jól zárta a területeket. Ennek egyik ellenszere a távolabbi átlövés, szerencsére sikerült jól eltalálnom a labdát – értékelte röviden a találkozót Lucas, aki meg is ünnepelte találatát.

– A gólom után a fiamnak, Matiasnak üzentem, mert még nagyon kicsi volt, amikor legutóbb az NB I-ben gólt szereztem, és egy ideje azzal nyaggat, hogy most jó lenne, ha betalálnék. Délelőtt neki is meccse volt, gólt lőtt, üzent, hogy rajtam van a sor – mondta a Nemzeti Sportnak a Kisvárda csapatkapitánya, aki legutóbb négy éve volt eredményes az NB I-ben.

Lucasnak a ZTE ellen szerzett gólja volt a hetedik az NB I.-ben, legutóbb 2020. március 14-én, a Honvéd ellen volt eredményes, akkor 5–1-re nyert a csapat az Illovszky Rudolf Stadionban. A 228 kisvárdai bajnokiján összesen húsz találatot jegyez, illetve ezekhez a számokhoz még hozzáadható az NB III.-as tartalékcsapatban színeiben szerzett három gólja. Szombati találata volt a csapat 225. élvonalbeli gólja.

Eredményes hetet zárt tehát a Kisvárda, a tiszakécskei Magyar Kupa siker után három bajnoki pontot szerzett szombaton, a csapat légiósa szerint talán ezzel túllendültek a holtponton.

– Még mindig nehéz helyzetben vagyunk, de amíg van esélyünk, mindent meg fogunk tenni. Nem fogjuk feladni, lépésről lépésre, mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk, de ehhez az is kell, hogy riválisaink is veszítsenek pontokat – zárta Kisvárda csapatkapitánya.

A Kisvárda szombaton a Kecskemét vendégeként folytatja bajnoki szereplését.