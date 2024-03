Mint arról már beszámoltunk, a Fatum-Nyíregyháza elveszítette a bronzmérkőzést, így a negyedik helyen végzett a DRK Magyar Kupában.

– Vereséget szenvedtünk, gratulálok a Kaposvárnak. Sajnos nem vagyunk most a legjobb fizikai állapotban, folyamatosan játszunk, utazunk, és nincs időnk pihenni, edzeni. Már elkezdtünk a vezetéssel azon dolgozni, hogy a következő szezonra olyan csapatunk legyen, mellyel a Fatum visszakerülhet a legjobbak közé mind a kupában, mind a bajnokságban. Most még nem vagyunk azon a szinten, ahol a legjobbak, ez a döntő pillanatokban most is látszott – értékelt a Fatum-Nyíregyháza vezetőedzője, Adrian Chylinski.

A mérkőzésen továbbra sem számíthatott a szakmai stáb Lászlop Alexandrára, aki az alapszakasz utolsó mérkőzésén szenvedett sérülést.

– Az orvossal és a szakmai stábbal egyeztetve arra jutottunk, hogy ebben a szezonban már biztosan nem lépek pályára, ezért igazolták Nagy Sanját, hogy a hátralévő időben segítségére legyen a csapatnak – kezdte érdeklődésünkre Lászlop Alexandra, aki azt is elárulta, hogy egyre jobban tudja terhelni a lábát. – Már megkezdtem a rehabilitációt, az injekciókúra mellett többféle kezelést kapok mindennap, emellett Kőhalmi Orsi vezetésével az erőnléti edzéseket is végzem óvatosan.

A rutinos center azt sem rejtette véka alá, hogy bizony nehezen élte meg a csapat kudarcát a bronzmérkőzésen.

– Mikor bevonultak a lányok, elmorzsoltam egy-két könnycseppet, mert bevillant, hogy tavaly milyen jó érzés volt ott lenni a pályán. Nehéz volt feldolgozni ezt az élményt, főleg, mert ki is kaptunk. Sajnálom, hogy így alakult, van bennem egy kis keserűség, mert ki lehet kapni szép játékkal is, de nem olyannal, amivel mi szombaton előrukkoltunk.

Közben az is ismertté vált, hogy az 5–8. helyért kiír DVTK elleni három nyert mérkőzésig tartó párharcot szombaton hazai pályán kezdi meg a csapat, a második találkozót jövő szerdán rendezik Miskolcon, harmadszor jövő vasárnap találkoznak a felek a Continental Arénában. Az esetleges negyedik találkozóra március 28-án, míg az ötödikre április elsején kerülhet sor. A párharc győztese az ötödik helyért, míg a vesztes a hetedik helyért szállhat harcba a folytatásban.