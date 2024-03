Adrina Chylinski december 23-án a DVTK ellen debütált a Fatum-Nyíregyháza kispadján, akkor aligha gondolt bárki is arra, hogy a lengyel mester ebben a szezonban vezényli még az övéit a borsodiak ellen bajnoki mérkőzésen, hiszen az volt a két együttes második alapszakaszbeli találkozója. A bajnokság azonban úgy alakult, hogy Tóth Fruzsináék Németh Szabolcs együttesével egyetemben az alsóházban lettek érdekeltek. Szombaton a Continental Arénában kezdték meg a felek a három nyert mérkőzésig tartó párharc első felvonását.

A két gárda eddig négyszer találkozott egymással ebben az idényben és eddig mindegyik találkozót a mieink nyerték 3:0-ra, így ezúttal is arra készültek, hogy megnyerjék a mérkőzést és a párharcot is három találkozóval. Ami a szombati mérkőzést illeti, a borsodiak frissebben érkeztek a Coninental Arénába, hiszen utoljára február 25-én léptek pályára a Vasas elleni negyeddöntőben, míg a Fatum öt meccses párharcot vívott a MÁV Előrével, majd múlt szombaton a Magyar Kupa bronzmeccsén volt érintett.

Jól kezdte a találkozót a Fatum, utána azonban magához ragadta a kezdeményezést a lelkesebben és pontosabban játszó Diósgyőr. Már négy ponttal is vezettek a vendégek, összekapta magát aztán a Fatum és Nagy Sajna blokkjával ismét egyenlő volt az állás. Innentől azonban fordult a kocka, a jól mezőnyöző és blokkoló házigazda irányította a játékot és vezetett, a játszma hajrájában aztán fordított a DVTK és meg is nyerte azt.

A szettgyőzelem meghozta a vendégek önbizalmát és bátran játszva az ő akaratuk érvényesült, Adrian Chylinski folyamatosan cserélgetett, de nem találta az ideális csapat összeállítást. A játékrész végén kétszer is leblokkolták Nina Kocicsot, ezt a játszmát is elvitte a DVTK, érett a meglepetés.

A folytatásban összekapta magát a hazai csapat, előbb szépített, majd egyenlített. Jöhetett a minden eldöntő ötödik szett, amelyet jobban kezdtek a vendégek, térfelet azonban nyíregyházi előnnyel cseréltek a felek. A folytatásban tartotta, majd növelte előnyét a Fatum, a végén pedig a Nina Kocics a mérkőzés leghosszabb labdamenetét értékesítette, ezzel megnyerte a szettet és a mérkőzést is a Nyíregyháza.