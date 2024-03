A rájátszásért küzdő Hübner Nyíregyháza BS-re nehéz összecsapás várt múlt hétvégén, hiszen a bajnokság egyik legerősebb csapatát, a MAFC-ot látta vendégül. A második helyen álló fővárosiak a találkozó előtti napokban alaposan beerősítettek az élvonalban is bizonyított Amorie Archibalddal – akinek a jelenléte döntő volt –, amiből arra lehet következtetni, hogy megcélozták a feljutást.

A Blue Sharks remekül kezdett, később 14 pontos előnyt alakított ki, de a második negyed második felétől fokozatosan kijött a két csapat közötti magassági különbség. A harmadik játékrészt az újbudaiak uralták, de a Cápák még felálltak 11 pontos hátrányból, a hajrában egyenlítettek, ám a végén már nem volt nyerőemberük, az utolsó hat pontot a vendégek szerezték meg, akik így 84–78-ra győztek.

Nagy különbség mutatkozott lepattanózásban: a MAFC támadó oldalon 22 lecsorgót kaparintott meg, összesen tizennyolccal több rádobása volt, mint a Blue Sharksnak. Emellett a 21 hazai eladott labda is döntően befolyásolta a meccs végkimenetelét.

– A MAFC új igazolása döntő szereplő volt – értékelt a Cápákat irányító Merim Mehmedovic. – Korábban tudtuk már, hogy mit szeretnénk csinálni az Újbuda ellen, szerintem nyerhettünk is volna, ha Archibald nem játszik. Az egész első félidőben vezettünk, mi diktáltuk a tempót, de sajnos a liga legmagasabb csapata ellen kevés volt két center, akik közül Tarján Izsák sérült is volt. Ezen a poszton a bajnokság elejétől szenvedünk, próbáljuk taktikával kompenzálni, ám nem mindenki ellen sikerül. Egálmeccset játszottunk, sajnos most ennyi volt benne. Ilyen játékot kell nyújtanunk legközelebb, a Vasas ellen is.

A nyíregyháziak még négy mérkőzést játszanak az alapszakaszban, elképzelhető, hogy mindet meg kell nyerniük a hatodik hely megszerzéséért. Ellenkező esetben a jelenlegi hetedik pozíció megtartására jó esélyük van.

Tabella

1. PVSK 22 20 2 2148-1708 0.95

2. MAFC 21 18 3 1960-1602 0.93

3. Vasas 21 17 4 1724-1551 0.90

4. BKG 22 16 6 1819-1669 0.86

5. Fót 22 14 8 1821-1806 0.82

6. Cegléd 22 10 12 1902-1814 0.73

7. Nyíregyháza 22 9 13 1814-1788 0.70

8. MEAFC 22 9 13 1817-2024 0.70

9. TF-BP 21 8 13 1648-1821 0.69

10. Jászberény 22 8 14 1805-1910 0.68

11. DEAC U23 21 7 14 1545-1655 0.67

12. Salgótarján 22 6 16 1633-1871 0.64

13. Óbuda 22 6 16 1834-2046 0.64

14. Budafok 22 4 18 1714-1919 0.59