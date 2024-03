Ez a nap más mint a többi – énekelte Halász Judit a Bojtorján együttes örök érvényű slágerében, pedig ugyanúgy indult, mint a ­többi a Kisvárda Master Good SE három játékosának. Mátéfi Dalma, Mérai Maja és Novak Erin szokás szerint átöltöztek az öltözőben, azonban a bemelegítő krém, az ­izomlazító bemaszírozása és a ­„waxolás” helyett tükör, fésű és a sminkkészlet került elő, ugyanis a lányok ­különleges fotózkodásra készülődtek.

– Szerettem volna valami újat kipróbálni, van egy indiai srác, aki színekkel keveri a ledes és a vakus világítást, amely engem inspirált. Volt már egy hasonló kísérletem a kisvárdai focistáknál, ott a kapusokat fotóztam „égő” labdával. Ekkor merült fel bennem, hogy a város női kézilabda csapatánál is próbálkozom, szerencsére örömmel fogadtak – mondta az ötletgazda fotós Darvai Attila. – Nagyon jó volt a lányokkal dolgozni, nyitottak voltak, elképzeléseimet a saját ötleteikkel egészítették ki, úgy gondolom, hogy ezzel a sorozattal sikerült megmutatnunk a sport nőies oldalát.

Hogy miért őket hármójukat kapta lencsevégre Darvai Attila, arra Mátéfi Dalma adta meg a választ.

– Van egy közös messenger csoportunk, abba írta be technikai vezetőnk, Csendes-Major Flóra ezt lehetőséget és nekünk volt a kezünk ügyében a telefonunk, mi voltunk a leggyorsabbak – mondta a csapat kapusa, aki nagyon élvezte a fotózást.

– Évente részt veszünk egy közös csapatfotózáson, ez annál sokkal oldottabb, lazább volt, különleges fények voltak és a füstgépet is kipróbálhattuk. Kíváncsi voltam és kellemes meglepetés ért, nem bántam meg, hogy jelentkeztem.

Mátéfi Dalma

Így volt ezzel Mérai Maja is, aki szintén azonnal lecsapott a lehetőségre. – A szokásos csapatfotózások mellett, a barátnőimmel szoktunk egymást fotózni és már profi fotózáson is jártam. Ez azonban más volt mint az eddigiek, különlegessé tették a fények, a gomolygó füst, szóval érdekes volt. Oldott volt a hangulat, sokat nevettünk és egymásnak is segítettünk. Beállítottuk egymás haját, Dalmát SP (Sápi Gréta – a szerk.), Erint pedig én sminkeltem. Ha legközelebb lenne ilyen lehetőség, csak azért hagynám ki, hogy más is kipróbálhassa – mondta a csapat balszélsője.

Méria Maja

– Egy kicsit más szerepkörben próbálhattuk ki magunkat, nagyon érdekes és mindannyiunk számára újdonság volt. Ezzel talán megalapoztuk a kézilabda utáni karrierünket – viccelődött Novak Erin. A csapat szlovén légiósa azt is elmondta, hogy nagyon barátságos volt a fotós, végig laza volt mindenki, talán ennek is köszönhető, hogy nagyon szép képek készültek.

– Nagyon tetszenek az elkészült képek, a fotós kiváló munkát végzett. Ez nem is csoda, hiszen remek modelljei voltak – tréfálkozott Novak Erin.