A hagyományoknak megfelelően idén is sportolással tölthetik a húsvétot a gyerekek. A Nyíregyházi Sportcentrum megrendezi a 31. Nyuszi Futást, ami a korábbiakkal ellentétben idén pénteken lesz. A helyszín a Nyíregyházi Atlétika Centrum csakúgy, mint az előző években. A helyszínválasztás azért is kitűnő, mert így az esetleges rossz időjárás sem lehet hátráltató, hiszen akár a csarnokban is megrendezhető minden program. Hozzá kell tenni, Kőhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője az esemény keddi sajtótájékoztatóján viccesen jelezte: maga gondoskodik a makulátlan időjárásról.

Dajka László főszervező kiemelte, a Nyíregyházi Sportcentrum munkatársai mindent elkövetnek, hogy a gyerekek idén is jól szórakozzanak, a megszokott programok mellett újdonságokkal is készülnek, lesz például nyuszi szépségverseny (a legjobb jelmezeteket vagy arcfestéseket díjazzák), szelfibox, minden résztvevő érmet kap, míg a futamok első három helyezettje serleggel gazdagodik, a szerencsések tombolán nyerhetnek.

Az esemény és annak minden kísérőprogramja ingyenes.

A főszervező a sajtótájékoztató végén kiadta a jelmondatot: „mindenki az Atlétikai Centrumba!”

Program

Péntek, 10: megnyitó

Utána sorrendben: zenés bemelegítés a Nyuszival; 400 m futás ovisoknak; eredményhirdetés ovisoknak (1-3. helyezett); cukorágyú és tapsi expressz; 400 m futás általános iskolásoknak (1-4. osztályosok); eredményhirdetés általános iskolásoknak; cukorágyú és tapsi expressz; 400 m futás általános iskolásoknak (5-8. osztályosok); eredményhirdetés általános iskolásoknak; cukorágyú és tapsi expressz; 400 m családi futás (1 felnőtt + 1 gyerek); családi futás eredményhirdetése; tombolasorsolás.