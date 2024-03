A nőknél összejött a "csúcsdöntő", a DRK Magyar Kupában, azaz a címvédő Vasas Óbuda és az első számú kihívó, a Swietelsky-Békéscsaba csatája. Minket azonban jobban érdekelt a bronzmérkőzés, amelyen a Kaposvár és a Fatum-Nyíregyháza találkozott Érden. A somogyiak várhatták jobb előjelekkel a találkozót, hiszen Vincent Lacombe együttesének három mérkőzés is elég volt arra, hogy biztosítsa helyét a bajnoki elődöntőbe. A Nyíregyháza viszont elveszítette, ráadásul öt játszmában a bajnoki negyeddöntőt, így biztosan nem tudja megismételni az előző szezonbeli negyedik helyét a bajnokságban. A kupabronz viszont még összejöhetett, amelyet tavaly a somogyiak ellen szereztek meg ötszettes csatában így parázs csatát ígért a szombati összecsapás, annál is inkább, mert a két csapat amellett, hogy a tavalyi döntőben ötszettes mérkőzést vívott egymással, a bajnoki alapszakaszban is mindkét mérkőzésük döntő játszmában dőlt el.