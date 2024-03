A Fatum-Nyíregyháza úgy várhatta a negyeddöntő negyedik mérkőzését, hogy vereség esetén sincs még veszve semmi, ugyanakkor nagy lehetősége volt arra, hogy hazai pályán lezárja a párharcot.

Ehhez képest az életéért küzdő MÁV Előre kezdett jobban, Pallag Ágnes és Maia Dvoracek is rendkívül eredményesen röplabdázott. Adrian Chylinski már 3:7-es állásnál időt kért, ám nem változott a játék képe, a vendégek irányítottak és magabiztosan szettelőnybe kerültek. Ebben a párviadalban láttunk már olyat, hogy az első szettet simán megnyerte az Előre, majd a meccset 3:1-re behúzta a Fatum. Ezúttal is erre a bravúrra lett volna szükség, de még a nyíregyházi mester heves fejmosása sem segített – voltak ugyan biztató jelek, az egyenlítésre nem volt valós esély.

Nina Kocics helyett ezúttal Ivana Jeremicstől és Nagy Sanjától jöttek a pontok, ám nem annyi, mint az első számú pontfelelőstől. A hazai gárda rengeteg nyitást rontott, emiatt egyszerűen nem sikerült átvenni a vezetést, de már legalább szorosabb volt a játszma, mint a korábbiak. Ennek akkor lett jelentősége, amikor végre a vendégek is elkezdtek hibázni. Egymás után jöttek az eredményes Fatum-akciók. Kiélezetté vált a meccs, a két mester felváltva hívta az időkéréseket. A szoros végjátékban, 21:21-nél Kocics ütött be két pontot, majd az egyre javuló Asly Antivero is egyet, hogy aztán az első játszmalabdát ő értékesítse sáncból.

A szépítést követően már idegesebbek voltak a fehérváriak, miközben a nyíregyházi csapatba óriási tűz költözött. Egy szemvillanásra megváltozott a két gárda játékosainak testbeszéde és a csarnok hangulata. Újra Antivero ütött nagy pontokat, de védekezésben is minden bejött. A lendület azonban sajnos nem tartott ki végig, az Előre a szett közepén zsinórban öt pontot szerezve visszajött, majd a végéhez érve mindent felszedtek a földről, nem ismertek elveszett labdát. Úgy tűnt, 22:21-ről már meglesz az egyenlítés, ám sajnos elúszott a lehetőség és elment az előny is.

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc kedden zárul le Székesfehérváron.

Röplabda: női Extraliga, negyeddöntő, 4. mérkőzés

Fatum-Nyíregyháza–MÁV Előre 1:3 (-17, -18, 21, -23)

Continental Aréna, v.: Adler, Szabó.

Nyíregyháza: Kocics 15, Szabó 2, Carabali 6, Galvao 2, Jeremics 15, Nagy 5. Csere: Tóth F., Tóth D. (liberók), Földi 3, Antivero 15, Farkas. Vezetőedző: Adian Chylinski.

Előre: Pallag 13, Vacsi 9, Király-Tálas 3, Matos 11, Andersson 10, Dvoracek 22. Csere: Kovács E., Tóth J. (liberók), Ventura 1, Michalewicz, Markovics 8. Vezetőedző: Lukasz Przybylak.

A mérkőzés alakulása. 1. játszma (24 perc): 2:2, 3:7, 4:9, 5:14, 8:17, 12:17, 13:21, 16:24. 2. játszma (24): 1:0, 2:2, 2:8, 6:10, 9:13, 9:16, 12:17, 14:20, 17:24. 3. játszma (28): 0:2, 4:4, 7:7, 11:11, 14:13, 16:14, 16:17, 21:18, 21:21, 24:21. 4. játszma (31): 1:0, 3:1, 7:3, 11:5, 15:9, 15:14, 18:15, 19:21, 22:21, 23:24.