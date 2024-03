Az NB I.-ben eleddig mindössze öt mérkőzést játszott egymással a Kisvárda Master Good, valamint a Kecskeméti TE: az első, idegenbeli összecsapás 3–3-as döntetlenre végződött, azóta viszont négy egymást követő vereség a mérleg, kettő a Várkertben, kettő pedig a Széktói Stadionban. Éppen időszerű lett volna megszakítani ezt a nyeretlenségi sorozatot, a hazai egylet azonban ezt másképp gondolta.

Még mielőtt Kecskeméten felharsant volna a kezdő sípszó, a Kisvárda már nyolc pontra volt a bennmaradást érő tizedik helytől, mivel pénteken az Újpest borította a papírformát és legyőzte a Puskás Akadémiát.

Hamar vezetést szerzett a KTE

Alig kezdődött el a mérkőzés máris tizenegyeshez jutott a házigazda, a játékvezető Ötvös kezezése miatt mutatott büntetőpontra. Horváth Krisztofer a jobb alsó sarkot vette célba, s bár Petkovics érezte az irányt, de nem tudott védeni. Feczkó Tamás csapata azonban nem adta fel, rendezte a sorokat, minek eredményeképpen a tizenharmadik minutumban Szpaszics egyenlített. A játékrész derekán egy labdavesztés után ismét Horváth került rivaldafénybe, betört a tizenhatoson belülre és éles szögből a hosszú alsóba bombázott, ezzel újfent vezetéshez juttatva a vendéglátót. Néhány perccel később a Kisvárda kapott büntetőt, ám miután a VAR akcióba lépett Káprály Mihály visszavonta az ítéletet. A játékrész végét még próbálta megnyomni a Várda, ám Mesanovic és Szpaszics sem tudott túljárni Varga Bence eszén.

Innen már nem volt visszaút

A szünetet követően próbált új erőre kapni a szabolcsi gárda, ám a játékrész derekán Banó-Szabó zárta le az összecsapás, kiszorított helyzetből, valljuk be őszintén gyönyörű gólt lőve. Innen már nehéz lett volna azt elképzelni, hogy a Kisvárda számára létezik visszaút, nem is volt, ráadásul Lukács lövését még bravúrral kellet hárítania Petkovicsnak. Az eredmény a későbbiekben már nem változott, így sorozatban ötödször is legyőzte a Kecskemét a Várdát.

A következő, huszonötödik fordulóban a Kisvárda az MTK-val csap össze, méghozzá az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.

Labdarúgás: NB I., 24. forduló

Kecskeméti TE–Kisvárda Master Good 3–1 (2–1)

Kecskemét, Széktói Stadion, 2635 néző, v.: Káprály (Albert I., Szalai D.).

Kecskemét: Varga B. – Iyinbor, Belényesi Cs., Katona L. – Májer M. (Szűcs K., a szünetben), Vágó L. (Meszhi, 81.), Banó-Szabó (Helmich, 72.), Zsótér, Zeke (Leoni, 89.) – Horváth K., Lukács D. (Pálinkás, 81.). Vezetőedző: Szabó István.

Kisvárda: Petkovics – Ötvös, Jovicic (R. Stefan, 65.), Széles – Lucas – Melnik (Navrátil, 65.), Cipetic, Nikolov (Makowski, 70.), Camaj (Ilievszki, 82.) – Szpaszics (Ilievszki, 65.), Mesanovic. Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Horváth K. (8., 24., az első 11-esből), Banó-Szabó (62.), illetve Szpacsics (13.).

Percek, történések

8. perc: Lukács jobboldali szöglete után Iyinbor fejelt kapura, ám az előtte, neki háttal felugró, a karját lendítő Ötvös könyökéről vágódott le a labda, a játékvezető pedig tizenegyest ítélt. A büntetőt Horváth jobbal a jobb alsó sarokba lőtte, 1–0.

13. perc: Ötvös lőtt kissé jobbról, húsz méterről kapura, Varga kiütötte a labdát, amire Szpaszics csapott le, és négy méterről ballal a kapu közepébe helyezte a játékszert, 1–1.

24. perc: Horváth szerzett labdára a jobb oldalon, bevezette a tizenhatoson belülre, majd éles szögből, tíz méterről a jobb felső sarokba lőtte azt, 2–1.

62. perc: Horváth játszott vissza Banó-Szabóhoz, aki balról, éles szögből, nyolc méterről a kapu bal oldalába lőtte a labdát, 3–1.

Mesterszemmel

Szabó István: – Érzelmes meccset játszottunk, hiszen mindkét csapat odatette magát. Talán azért nyertünk, mert valamivel többet tettünk a sikerért, ennek okán pedig jó egyéni teljesítményeket láttam. Lukács Dániel gyorsasága, Banó-Szabó Bence és Horváth Krisztofer kreativitása sokat jelentett. A célunk, hogy középmezőny elejére kerüljünk.

Feczkó Tamás: – Az első félidőben jól futballoztunk, és jól reagáltuk le a korán bekapott gólt is. Ezt követően is adódtak lehetőségeink, sőt még a fordulást követően is. Azonban a harmadik hazai találat után kettészakadt a pálya, az a gól egy igazi mélyütéssel ért fel. A mentalitásunk továbbra is rendben van, ráadásul tudunk mi ennél jobban is játszani.