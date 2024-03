Hosszú utat tettek meg az elmúlt hétvégén az AQUA SE Országos Vízilabda Bajnokság A2 csoportjában szereplő csapatai (U14, U16, U18). Sopronban játszották a középszakasz második mérkőzéseit, ahol mindhárom csapat vereséget szenvedett. Az U14-es csapat az ÉK-i bajnokságban viszont mindkét mérkőzését megnyerte Miskolcon.

Sopronban az ifjúsági csapat mérkőzése szorosan indult azonban a végére a hazai csapat örülhetett. A serdülő csapatnak nem volt szerencséje az első és második negyedben, a lövések nagy része csak kapufa lett, így nem sikerült meglepni a hazai csapatot.

– Nem úgy alakultak a mérkőzések, ahogy elterveztük. A serdülő mérkőzést az első kettő negyed rövidzárlata után nagyon nehézzé tettük magunknak. A félidőben próbáltunk változtatni a taktikánkon, de végül nem sikerült úgy javítani, hogy győztesen szálljunk ki a medencéből. Az ifi mérkőzésen nem működött a védekezésünk, és a támadások is akadoztak. Pelle Levente és Radóczi Barnabás góljaival még tartottuk magunkat, de sajnos az agresszív játékkal és a játékvezetői ellenszéllel szemben nem volt ellenszerünk. Ennek ellenére gratulálok a csapataimnak, mert nem mentünk bele a víz alatti verekedésekbe – mondta Hatvani Péter az AQUA SE vízilabda szakedzője.

A gyermek csapat mérkőzéséről Éder Zsolt, az AQUA SE korosztályos edzője számolt be:

– A zsúfolt program miatt a gyermek csapatot meg kellett osztanunk, így Sopronban nem a teljes együttes szerepelt (a csapat másik része Miskolcon rangadót nyert). 4 országos bajnoki újonccal kiegészülve játszottuk a mérkőzést a csoportot vezető hazaiakkal. Az első két negyedben nem tudtunk mit kezdeni a soproniak zárt védekezésével, a távoli kísérleteink erőtlenek és pontatlanok voltak, hiányoztak a dinamikus beindulások is. Hátul nem védekeztünk elég határozottan, sok esetben figyelmetlenek is voltunk, elmaradtak a blokkok, a szükséges váltások. A kényszerű, és korai időkérés után kiegyenlítettebb lett a játék. Harcosabb arcunkat mutattuk, bátrabban, pontosabban lőttünk, a védekezés is meggyőzőbb volt. Mindezekkel együtt is biztosan nyert a Sopron. A második félidei játékkal elégedett vagyok, viszont a kapott gólok száma több, mint amit vártam. El kell ismerni, hogy a Sopron erős csapat! A két csapat között nincs ekkora különbség, mint amit a végeredmény mutat, ezt a hazai fordulónkon be is bizonyítjuk. Gratulálok az újoncainknak a bemutatkozáshoz!

Miskolcon az Észak-keleti bajnokságban megőrizte veretlenségét, és hibátlan mérleggel zárta az alapszakaszt az AQUA SE U14-es vízilabda csapata.

A hat csapatos Bajnokság utolsó fordulója Miskolcon rangadóval zárult. A bajnokságot vezető AQUA SE és a második Pannergy Miskolc csapott össze. Nagy várakozás előzte meg a mérkőzést, mert a második fordulóban elszenvedett vereségért szerettek volna visszavágni a borsodiak. Sok néző mellett, túlfűtött hangulatban kezdődött a mérkőzés, igazi rangadóhoz méltó módon. Az első negyedben kicsit érződött az AQUA SE fiataljain a nyomás, és több rossz döntést is hoztak így 3:1 re a Miskolc vezetett. Látható volt, hogy az erőnléttel nincs gond egyik csapatnál sem. Ahogy kezdtek belemelegedni a nyíregyházi fiatalok, úgy jöttek a gólok is. A kiváló kapusmunka, és a jó védekezés eredményeként a miskolci csapat két negyeden keresztül nem talált be az AQUA kapujába! A mérkőzésen kevés gól esett, viszont több színvonalas megoldást is láthatott a szép számú közönség, melyek összességében az AQUA SE vízipólósainak győzelmét eredményezték. Az ÉK-i bajnokságban már másodszor győzték le a miskolciakat.

A veretlenség megtartásához még az is kellett, hogy a bajnokság harmadik helyén álló Pilisvörösvári Oxigén csapatát is legyőzzék Urbin Tibor és Éder Zsolt tanítványai, mely sikerült is.

– Rendkívül elszántak voltak a fiúk, lányok ezen a napon! Kiváló egyéni teljesítmények mellett csapatként is jelesre vizsgázott mindenki a Miskolc ellen. Biztos vagyok benne, hogy a nézők is elégedettek lehettek a látottakkal mindkét oldalon, mert nagyon színvonalas játékot izgulhattak végig. Remélem, hogy a rájátszásban meg tudjuk ismételni ezt a teljesítményt, és akkor aranyérmet akaszthatnak a nyakunkba év végén – Nyilatkozta Urbin Tibor vízilabdaedző, az AQUA SE szakmai vezetője.

Eredmények:

Ifjúsági (U18):

Soproni VSE – AQUA SE 17-8 (3-3,3-0,5-4,6-1)

Gólok: Pelle L. 5, Radóczi B. 2, Koi G.

Serdülő (U16):

Soproni VSE – AQUA SE 14-7 (4-0,2-1,3-4,5-2)

Gólok: Székely Á. 3, Tolnai D. 2, Dorogi L. 2

Gyermek (U14):

Soproni VSE - AQUA SE 20-9 (5-0,8-3,3-4,4-2)

Gólok: Tilki D. 5, Tégel Á. 2, Szupkay-Papp Sz., Maczkó M.,

PannErgy-MVLC-Miskolc - AQUA SE 5-6 (1-3,2-0,1-0,2-2)

Gólok: Potor V. 3, Simon D., Himics P., Jávor E.

Pilisvörösvári Oxigén - AQUA SE 4-23 (0-6,1-4,0-8,3-5)

Gólok: Simon D., Potor V., Tomori G. 4-4, Jávor E. 3, Simon L., Kusnyér Á., Himics P. 2-2,

Márton M., Rácz B.