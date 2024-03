Igen sűrű és rengeteg megtett kilométerrel teli napok állnak a Nyíregyháza Spartacus mögött. Mint ismert, a csapat múlt pénteken Győrben nyert nagyon fontos bajnokit, majd nem utazott haza, hanem Gyirmóton készült a szentlőrinci kupameccsre, amit ugyancsak behúzott csütörtökön. Nem maradt sok idő felkészülni a Soroksár elleni bajnoki folytatásra, de szerencsére ezúttal nem vasárnap, hanem hétfőn lép pályára a csapat.

– Pénteken és szombaton a regeneráción volt a hangsúly, mert későn értünk haza Szentlőrincről – árulta el Tímár Krisztián, a Szpari vezetőedzője. – Nagyon fontos, hogy a játékosok a lehető legjobb állapotba kerüljenek hétfő estére. Vasárnap már csapatszinten is részletesebben foglalkoztunk a Soroksárral.

Az elmúlt két meccsen egészen különböző kezdőcsapatokkal játszottak a piros-kékek, a kupameccsen többen is bizonyították, hogy lehet rájuk számítani. Kérdés, hogy ez Tímár fejében más „polcra” helyezett-e játékosokat.

– Többen is jó benyomást tettek rám, de eddig is tisztában voltam a játékosaink képességeivel, azért is mertünk ennyi helyen változtatni – mondta el a mester. – Egészséges versenyhelyzet van a csapatba kerülésért, apróságok döntik el, hogy éppen ki kezd az adott meccsen. Tudjuk, hogy bő a keretünk, ha éppen nem kezd valaki, csereként is lehet számítani bárkire. Fontos, hogy ki milyen formában van, mennyire egészséges és friss. A lehető legjobb csapatot próbáljuk összerakni hétfőre is, mert nyerni szeretnénk.

Szükség is van az újabb három pontra, mert bár nagy a Szpari előnye a tabella élén, továbbra sem dőlhet hátra. A hétfői összecsapás sem ígérkezik könnyűnek, a Soroksár az idei öt mérkőzéséből hármat megnyert, köztük legutóbb, a Kozármisleny ellenit is.

– A Soroksár bárkit képes meglepni, nagyon komolyan kell vennünk mint minden ellenfelünket szoktuk. Erőcsatárukat, Lovrencsics Balázst sokszor hozzák játékba. Ez a Fradi fiókcsapata, így tele van fiatal, tehetséges játékossal. Jó csapattal találkozunk tehát, de szeretnénk hazai pályán folytatni a jó sorozatunkat – szögezte le Tímár Krisztián.

Az összecsapást hétfőn 20 órától élőben közvetíti az M4 Sport.