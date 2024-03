Egyelőre remekül szerepel a férfi futsal NB I. alsóházi rájátszásában a Nyírbátori SC, amely eddig mind az öt meccsét megnyerte, ezzel magabiztosan, kilenc pont előnnyel őrizve a hetedik helyet. Péntek este a Pécs látogat a nyírségi egylet otthonába, aki ellen tovább építené a sikerszériáját a gárda.

Veszélyes ellenfél érkezik

– A Pécs jól erősített a rájátszásra, egy kiváló képességű horvát játékost szerződtettek, majd kisebb meglepetésre a legutóbbi fordulóban le is győzték idegenben az Aramist – vezette fel az összecsapást megkeresésünkre a Nyírbátor vezetőedzője, Elek Gergő. – Veszélyes ellenfél érkezik, de mi elsődlegesen önmagunkkal foglalkozunk. Szeretnénk tovább építeni azt a történelmi sorozatot, amelyben éppen benne vagyunk. Már biztos a bennmaradásunk, de nem ez a célunk, hanem a hetedik hely megszerzése. Egyúttal már a jövő idényre is kacsingatunk, így próbálunk lehetőséget adni azoknak a játékosoknak is, akik eddig kevesebb játékpercet kaptak. Ebből a kontextusból érkezett a két marokkói légiós is, egyikük most éppen a válogatottban érdekelt, míg a másiknak végre-valahára megjött a játékengedélye. Edzésen már bizonyított, de most bevethetjük éles meccsen is. Problémáink persze vannak, Bartha Balázst kiállították a Magyar Futsal Akadémia ellen, Varga Dániel pedig sajnos súlyosan megsérült. A hét nagy része azzal telik a szakmai stáb részéről, hogy miként rakjuk össze a sorokat? Marouannal együtt három kulcsjátékosunk hiányzik. Megvan a tervünk, hiszen a bajnokságnak még nincs vége, így nem dőlhetünk hátra.

A találkozó kezdő sípszója csütörtökön 19 órakor harsan majd fel a Nyírbátori Városi Sportcsarnokban.