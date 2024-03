A Hübner Nyíregyháza BS igen nehéz, de nem megoldhatatlan feladat előtt állt szombat este, hiszen a harmadik helyen álló, ám az utóbbi időben botladozó Vasas otthonába látogatott.

A találkozó eleje nem a nyíregyháziak várakozásai szerint alakultak: a hazaiak könnyű kosarakat szereztek és jól védekeztek, így pillanatokon belül elléptek tíz ponttal. Elsősorban a palánk alatt volt lyukas a Blue Sharks védekezése, amint ez helyreállt, a támadásoknak is jobb ritmusa lett és zárkózásba kezdett a csapat. Végső Bálint hármasával már csak hat volt a különbség, amin agresszív letámadásra építve tovább szűkítettek a vendégek az első negyed végéig.

A második játékrészben inkább a támadásokkal küszködtek a Cápák, egészen addig, amíg egy percen belül Carlbe Ervin, Bus Iván és Végső is bevágott egy-egy triplát. Egymás után többször is labdát szereztek a mieink, az amerikai légiós betörésével átvették a vezetést, aztán Szobi Dániel is beköszönt távolról (34–39).

A második félidőt kétpontos előnyben kezdte meg a Nyíregyháza, amelynek a védekezése továbbra is a helyén volt, elöl pedig Völgyi Marcell kosaraira építve ellépett héttel. Felszívta magát a hazai gárda, hiába, mert Ervin hármasával tíz volt közte. A fővárosiak a negyed vége felé lendültek át az igen hosszú rossz időszakukon, akkor viszont Medve Máté két triplát is értékesített, három pontra csökkentve a különbséget.

A záróetap ijesztően kezdődött, mert a Cápák támadólepattanókat engedtek, de ezt összességében nem használta ki a Vasas. Jöttek a nagy momentumok, úgy mint Végső dudaszós hármasa, vagy Völgyi faulttal együtt szerzett kosara. A nyíregyháziak nagyon hajtottak hátul, Ervin egész meccsen nagy mezőnymunkát végzett, a hajrában pedig egy fontos blokkal is előállt. Támadásban viszont megállt a csapat és a hazaiak az utolsó percbe lépve Cseh Botond hármasával két pontra zárkóztak. Később a fordításra is volt dobásuk, de az kimaradt, Bonifert Bendegúz bedobott egy büntetőt, az utolsó támadást pedig újfent kivédekezte a Blue Sharks, így nagyon fontos győzelmet aratott.

Kosárlabda: NB I/B, Piros-csoport, 23. forduló

Vasas Akadémia–Hübner Nyíregyháza BS 71–74 (21–18, 16–21, 20–21, 14–14)

Budapest, Sport 11, v.: Cziffra, Borgula, Drenyovszki.

Vasas: Takács 9, Cseh 18/3, Fekete 10/3, Farkas 2, Olasz 14. Csere: Andrássy 2, Pleesz Á. 10, Medve 6/6, Rosta, Pleesz G. Vezetőedző: Stephen Arigbabu.

Nyíregyháza: Bus 7/3, Végső 11/9, Ervin 16/6, Bonifert 14, Völgyi 13. Csere: Tarján 8, Nagy 1, Szobi 4/3, Glatz. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

Kipontozódott: Völgyi (37.).