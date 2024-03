Az alapszakasz utolsó hónapját rangadóval indítja a Hübner Nyíregyháza BS.

Az aktuális ellenfél a Vasas, amely a tabella harmadik helyén áll és idáig csupán négy vereséget szenvedett el. A fővárosi rivális ugyanakkor nincs túl jó formában, hiszen februárban kétszer is kikapott (Cegléden és a MAFC ellen), Budafokon szoros meccsen győzött hét ponttal, míg a legutóbbi, TF-Budapest vendégeként játszott mérkőzésén a 35. percben került előnybe, igaz, az utolsó negyedet 25–5-re behúzva végül 79–62-re diadalmaskodott.

Ha ehhez hozzátesszük, hogy a két csapat novemberi meccsén – amikor még közel sem így szerepeltek a Cápák – a Vasas hosszabbításban nyert egy ponttal, most lehet bízni a nyíregyházi bravúrban.

– Ősszel jó meccset játszottunk a Vasassal, amelynek nagyon jó, fiatal játékosai vannak – mondta a Blue Sharkst irányító Merim Mehmedovic. – Szoros a mezőny, a hátralévő négy meccsből durva számítás szerint legalább kettőt kell nyernünk, hogy bejussunk a rájátszásba. Legutóbb ugyan kikaptunk a MAFC-tól, de az akkor mutatott tempót kell tartanunk, valamint mentálisan egyben kell maradnunk az előttünk álló időszakban. Készültünk becsülettel, mint ahogy valószínűleg ellenfelünk is, mert számára is fontos ez a meccs. Tarján Izsák még nincs tökéletes formában, de már számíthatunk rá, viszont további sérülésekkel küzdöttünk a héten, Carlbe Ervinnek is fáj a térde, meglátjuk, hogy tudja-e vállalni a játékot. Biztosan nagy ütközet lesz szombaton. Összességében optimisták vagyunk, mert jól dolgoztunk, így szerintem van esélyünk a győzelemre.