Noha a vasárnapi mérkőzés idejére biztossá vált a Hübner Nyíregyháza BS helye a legjobb nyolc között, Debrecenbe is győzelmi szándékkal utazott a január óta fantasztikus formában kosárlabdázó csapat. A DEAC U23 már azért küzd, hogy megszerezze a bennmaradást érő 9-10. pozíció valamelyikét, így nem lehetett könnyű csatára számítani, már csak azért sem, mert a fiatalok az elmúlt hetekben megverték a MAFC-ot és szoros meccset játszottak a BKG-val is.

Bonifert Bendegúz remek védőmunkával kezdett, Carlbe Ervin faultokat harcolt ki, és ha nem is könnyen, de a Cápák hamar kétkosárnyi előnybe kerültünk. A vendéggárda labdákat szerezett és jól lepattanózott, de a hazaiak is aktívan védekeztek. Ezzel még nem is lett volna probléma, ám a mieinknek meggyűlt a bajuk a büntetőzéssel és egy idő után elfogyott a lendület a támadásokból.

Egy negyed után így is a Blue Sharks vezetett, a második játékrészt azonban rosszul kezdte, a debrecenieknek megjött az önbizalmuk és elléptek 23–15-re. Úgy kellett ekkor Bonifert triplája, mint a falat kenyér, majd jött egy 2+1 Völgyi Marcelltől, ám a nyíregyháziak továbbra is csak futottak az eredmény után – jó játék helyett a fizikai csata dominált.

A Cápák a harmadik negyedben kiváló védekezést vittek ki a pályára. Ennek köszönhetően megjött a lendület, hogy aztán támadásban is érkezzenek az extrák. Ervin néhány akción belül három hármast dobott a helyére, Völgyi látványos ziccerrel tett hozzá a fordításhoz, majd Bus Iván tömte labdákkal Tarján Izsákot. Az amerikai aztán faulttal együtt szerzett kettessel nyitotta a negyedik etapot, így már tizenkettővel vezetett a Blue Sharks.

A DEAC azonban nem adta fel, két perc alatt visszajött kettő pontra, a Hübner ezzel szemben megállt támadásban. A negyed második feléhez érve a hazaiknak több labdájuk is volt a fordításra, ám azokat a helyzetek elpuskázták. Ami nem sikerült akkor, később összejött szabálytalanul (a lepattanót megmentő játékos kintről ugrott fel), dudaszós hármassal már kettővel ment a Debrecen. Így kezdődött meg az utolsó két perc, amiben lett volna esély az egyenlítésre, ám a Nyíregyháza támadójátéka nem javult, minden dobást elrontott, a debreceniek pedig büntetőkkel lezárták a meccset.

Kosárlabda: NB I/B, Piros-csoport, 25. forduló

DEAC U23–Hübner Nyíregyháza BS 69–63 (13–15, 22–15, 12–25, 22–7)

Debrecen, v.: Földi, Polonkai, Marton.

DEAC: Varga 7/3, Neuwirth 6/3, Hőgye 25/9, Hegedüs, Czermann 1. Csere: Fekete, Csizmadia 11/3, Várszegi 10/3, Balázsi 6, Fekete-Gál 3, Bankó. Vezetőedző: Kádár Tamás.

Nyíregyháza: Bus 4, Végső, Ervin 29/15, Bonifert 6/3, Tarján 12. Csere: Völgyi 11, Szobi, Nagy 1, Glatz. Vezetőedző: Merim Mehmedovic.

Kipontozódott: Hegedüs (31.).