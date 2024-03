Az Országos Vízilabda Bajnokság A2 osztály középszakaszában, a B csoportban szereplő AQUA SE az első mérkőzéseit hazai környezetben játszotta le a Genesys OSC gárdája ellen. Mindhárom csapat szoros mérkőzéseken, de vereséget szenvedett.

– A gyermek csapat meggyőzően kezdte a mérkőzést. Voltak hibák - elsősorban a lövések pontosságában -, de a jó védekezésnek köszönhetően a félidőre 4-2-es vezetést szereztünk. A harmadik negyedben eldönthettük volna a meccset, azonban két egyszerű helyzetben is rosszul passzoltunk, amikből két megúszásgólt kaptunk. Egy centerbejátszás utáni büntetőből sikerült ismét előnyre szert tennünk (5-4), de jött az újabb megúszás utáni ellenfél előny, majd ebből egy értékesített büntető (5-5). Öt perc leforgása alatt három könnyű lehetőséget adtunk az ellenfélnek, amit ki is használtak. Döntetlenről kezdtük az utolsó negyedet, de a fontos pillanatokban mindig hibáztunk és ezt nem bírtuk el a végén, ami 6-9-es végeredményt jelentett. Csalódás az eredmény, győzni akartunk, meg is volt minden esélyünk erre, de azt kell mondanom, hogy a nagy akarásban, sokat hibáztunk, és megvertük magunkat. Pozitívum, hogy az emberelőnyös játékban előre léptünk, ahogy erőnlétben és úszásban is. Sajnos ma hadilábon álltunk a lövésekkel, és - ami fájó - a passzolással is. Gratulálok az ellenfélnek! A visszavágón javítani fogunk – mondta Éder Zsolt a gyermek csapat edzője.

– Három hónapos éles mérkőzés nélküli szünetet követően nehéz visszanyerni a jó formánkat. Főleg úgy, hogy egy olyan csoportba vagyunk, ami nagyon erős, és nincs vagy kevés a lehetőség a hibázásra. A két mérkőzést nem tudásban buktuk el, hanem kondícióval. A serdülőknél sok helyzetünk lehetett volna, de a végén mindig volt egy kis hiba főleg az első negyedben. Intenzív mérkőzés volt. A végére nagyon elfáradtunk. A legtöbb serdülő a mai nap kb. 7 negyedet játszott a nyolcból. Ami nagyon kemény dolog. Az ifiknél, akik húzó játékosok és ifi korosztályúak lőttek szép gólokat és játszottak szépen helyenként, de ha nincs állóképesség akkor a fáradás miatt gondolkodni és lőni is nehéz. Ez egy kemény sport, ami edzés nélkül nehezen megy, úszni kell egy alapozás alatt és nem szenvedni amiatt. Edzéseken sokszor kihangsúlyozom az úszás fontosságát. Ami nagy pozitívum, hogy mentünk előre szívvel lélekkel, még akkor is, amikor a test már nem bírta. Következő meccsünk Sopronban lesz. Készülünk és dolgozunk tovább, abban biztos vagyok, hogy sok jó mérkőzést fogunk még a tavaszi szezonban játszani – mondta Hatvani Péter a serdülő és ifjúsági csapat vízilabda szakedzője.

Eredmények

Gyermek: AQUA SE Nyíregyháza - Genesys OSC 6 – 9 (2-1, 2-1, 1-3, 1-4)

Góllövő: Simon D. 4, Maczkó M., Tilki D.

Serdülő: AQUA SE Nyíregyháza - Genesys OSC 6 – 10 (1-2, 2-2, 1-2, 2-4)

Góllövő: Tolnai D. 2, Székely Á. 2, Virág Be., Dorogi L.

Ifjúsági: AQUA SE Nyíregyháza - Genesys OSC 9 – 15 (3-4, 2-3, 1-3, 3-5)

Góllövő: Pelle L. 4, Tolnai D. 3, Virág Bo, Radóczi B.