Az utóbbi hetekben több nagy skalpot is begyűjtő Blue Sharks a Vasashoz is győzelmi szándékkal érkezett. A harmadik pozíciója megőrzése – esetleges előrébb lépése – miatt azonban a hazaiaknak is nagyon fontos volt a múlt hétvégi összecsapás, ennek megfelelő energiával és szervezettséggel kezdtek, nem telt el négy perc amikor tíz ponttal vezettek, picivel később pedig már tizenkettő pont volt az előnyük.

A Cápák szépen lassan megtalálták az ellenszert a fővárosiak kemény védekezésére és a saját védelmi munkájuk is sokat javult. A kettő a második negyed felénél ért össze, amikor kilencpontos hátrányból alig több mint két perc alatt ötpontos előnyt csináltak – 14–0-s futás 46 másodpercen belül bedobott három triplával indult.

A nyíregyháziak innentől kontrollálták a meccset, ám nem tudták azt idő előtt lezárni. A mieink az utolsó hat percben csak öt pontot szereztek, ezzel izgalmassá vált a végjáték, amiből szerencsére a Blue Sharks jött ki jobban (71–74).

– Kemény sorozatot zártunk le, aminek részeként a BKG-val, a Fóttal, a MAFC-cal és most a Vasassal találkoztunk – mondta el a nyíregyházi csapatot irányító Merim Mehmedovic. – Nagyon jó és izgalmas mérkőzést játszottunk, kiemelhetem a jó védekezésünket. Mindkét csapatnak volt esélye nyerni, nekünk a végén egy kicsikét szerencsénk volt.

A kiváló csapatmunkát remek egyéni teljesítmények színesítették. Bonifert Bendegúz dupla-duplát ért el 14 ponttal és 10 lepattanóval, Végső Bálint három triplát értékesítve 11 pontig jutott, Völgyi Marcell hatékony dobásmutatóval 13 pontot szerzett, Tarján Izsák a kispadról beszállva 8 pontot és 6 lepattanót tett a közösbe, míg Bus Iván sokat játszott és jól irányított, 7 pontot, 6 gólpasszt és 6 kiharcolt faultot könyvelt el. A mérkőzés legjobbja Carlbe Ervin volt 16 ponttal, 10 gólpasszal, 7 lepattanóval, 5 szerzett labdával és 1 blokkal, amivel 31 VAL-t (a statisztikai mutatókat összegző érték) ért el.

A Blue Sharks a rájátszás elérése szempontjából fontos sikert könyvelt el, ám még közel sem nyugodhat meg, viszont a saját kezében van a sorsa. Amennyiben a hátralévő három mérkőzésüket megnyerik a Cápák, biztosan a hatodik helyen végeznek. A hárommeccses széria első feladata az ugyancsak 10-13-as mérleggel álló Cegléd legyőzése lesz vasárnap.

Tabella

1. PVSK 23 21 2 2240-1781 0.96

2. MAFC 22 19 3 2044-1674 0.93

3. Vasas 22 17 5 1795-1625 0.89

4. BKG 23 16 7 1892-1761 0.85

5. Fót 23 14 9 1888-1904 0.80

6. Cegléd 23 10 13 1990-1903 0.72

7. Nyíregyháza 23 10 13 1888-1859 0.72

8. TF-BP 22 9 13 1737-1909 0.70

9. MEAFC 23 9 14 1897-2106 0.70

10. DEAC U23 22 8 14 1636-1731 0.68

11. Jászberény 23 8 15 1877-1994 0.67

12. Salgótarján 23 7 16 1731-1938 0.65

13. Óbuda 23 7 16 1916-2126 0.65

14. Budafok 23 4 19 1790-2010 0.59