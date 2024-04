Mint az ismert, a Kisvárda talán idénybeli legjobb játékával 3–2-re megverte az MTK-t a Magyar Kupa negyeddöntőjében, így az elődöntőbe jutott, ahol majd a Paks vendégeként vívhatja ki a döntőbe jutást. A bajnokságban azonban nem ilyen rózsás a helyzetük, tizennégy ponttal vannak lemaradva a bennmaradást jelentő tizedik helytől. Ennek a különbségnek a ledolgozására hét mérkőzése maradt Feczkó Tamás együttesének, ezek közül a sorban az első a szombati Diósgyőr elleni vendégjátékuk volt.

A hazaiak mestere négy helyen változtatott a kupában a Ferencvárostól vereséget szenvedő csapatán, míg a Kisvárda ugyanazzal a tíz mezőnyjátékossal futott ki, mint az MTK ellen, a kapuban viszont Petkovicsot Kovács Marcell váltotta.

Aktívabban kezdte a találkozót a hazai csapat, a vendégeknek nem ízlett a Diósgyőr agresszív letámadása, amelyből többször is veszélyeztették Kovács kapuját. A másik oldalon Odincovnak egyszer kellett játékba avatkoznia az első negyedórában, Lippai erőtlen fejesét könnyedén húzta le. Nem sokkal később Makowski tornáztatta meg az egykor Kisvárdán is védő ukrán hálóőrt. A folytatásban kissé alábbhagyott az iram, de továbbra is Diósgyőr akarata érvényesült, akik nagy kedvvel tüzeltek, a célzással azonban gondjaik akadtak, alaposan körbe lőtték Kovács kapuját. Egy újabb próbálkozás után Kisvárda kapusa bravúrosan védett, a kipattanónál azonban már nem volt esélye, a Diósgyőr nem érdemtelenül, megszerezte a vezetést. Nem sokkal később Szpaszics fejében maradt az egyenlítés. A játékrész végére megélénkült a játék helyzetek adódtak mindkét oldalon, az eredmény azonban már nem változott, így egy gólos hazai vezetéssel vonultak öltözőbe a felek.

Fordulás után nagy erőket mozgósított a vendég alakulat az egyenlítés érdekében, hiába uralták azonban a meccset, átütő erő azonban nem volt támadásaikban. A hazaiak mestere hármas cserével reagált a kialakult helyzetre, próbált új lendületet adni csapatának. Szinte a semmiből egyenlített a Kisvárda, a tizenhatos területére betörő Navrátilt Szatmári ütötte el, a megítélt büntetőt Cipetic értékesítette. Küzdött, hajtott az újabb gólért a Kisvárda, Ötvös Bencéék közelebb is álltak a győzelemhez a labdatartásra törekvő hazaiak ellen, betalálniuk azonban már nem sikerült, így be kellett érniük az egy bajnok ponttal.

DVTK–Kisvárda Master Good 1–1 (1–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 4398 néző, v.: Csonka.

DVTK: Odincov –Gera D., Szatmári Cs., Lund, Bokros – Klimovics (Vallejo, 64.), Holdampf (Feuillassier, 81.), Pernabuco (Pozeg Vances, 58.) – Jurek (Bényei, 59.), Szabó L. (Kampecisz, 58.), Acolatse. Vezetőedző: Vladimir Radenkovics.

Kisvárda: Kovács M. – Cipetic, Jovicic, Lippai, Körmendi – Matic (Nikolov, 64.), Melnik – Filipovic (Navrátil, a szünetben), Makowski (Ötvös, 71.), Szpaszics (Camaj, 55.) – Ilievszki (Mesanovic, 55.). Vezetőedző: Feczkó Tamás.

Gól: Gera (36.), illetve Cipetic (65., tizenegyesből)

Percek, események

36. perc: Pernambuco indítja az akciót, majd Bokros lő ballal az ötös elé, Jurek a bal alsóba lőne, de vetődve véd Kovács, a kipattanó Geráé, aki jobbal a bal alsóba lő az ötös jobb sarkáról, 1–0.

42. perc: Jobb oldalról ívelt középre Cipetic, beadását Szpaszics fejelte kapura az ötös előteréből, Odincov verve volt, a bal alsó sarok tartó labdát azonban Szatmári kivágta a mezőnybe

67. perc: Navrátil betör a 16-os jobb oldalán, Mesanovic fejese után, Szatmári egy ütemet késve ellökte, a játékvezető habozás nélkül a tizenegyes pontra mutatott. A büntetőt Cipetic jobbal a jobb fölsőbe rúgta, 1–1.