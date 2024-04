A nyíregyháziak a futsal NB I felsőházi rájátszásának negyedik helyén álltak, két ponttal megelőzve riválisukat, a DEAC-ot.

Jól is kezdtek a mieink, az első percekben többször is lövéssel kísérleteztek, mégis akkor született meg Maneca vezető találata, amikor mér kiegyenlítetté vált a meccs. A szünetig a hazaiak is veszélyeztettek, ám nem tudtak ellenfelük fölé nőni. A második félidő elején újra a mieinknek voltak nagyobb helyzeteik, több alkalommal is szép akciót vezettek, de az utolsó passzt rendre elrontották.

Az utolsó tíz perchez érve már a DEAC nyomott, ám Dávid Richárd nagyon fontos gólt szerzett. A debreceniek ekkor elővették az öt a négy elleni játékot, ami további lehetőségeket nyitott a Stúdió előtt is. A 37. percben Dávid ki is használta, hogy üres a kapu, majdnem egész pályáról betalált. A vendégek kapartak védekezésben, Gagyi Sándor védte amit kellett, aztán Gregory szép cselek után lezárta az összecsapást. 0–4

Ezzel a győzelemmel a Nyíregyháza öt ponttal áll jobban, mint a DEAC, míg a Veszprémet hat ponttal előzi meg két fordulóval a rájátszás vége előtt. Ez azért fontos, mert a negyedik helyezett bronzéremért játszhat majd a szezon végén.

Futsal: NB I, felsőházi rájátszás, 8. forduló

DEAC–A’Stúdió Futsal Nyíregyháza 0–4 (0–1)

Debrecen, v.: Czene-Joó, Tamás (Apkó).

DEAC: Faragó Á. – Berecz, Harmati, Thiago, Tóth. Csere: Nyerges, Faragó L., Vass, Nagy, Szatmári, Siska, Varga, Magyar, Győri. Vezetőedző: Tihanyi Csaba.

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Maneca. Csere: Petró, Gyulai, Szabó, Krajnyák, Kovács R., Urr, Haburcsák, Lakatos, Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Gól: Maneca (8.), Dávid (33., 37.), Gregory (38.).