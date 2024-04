Sergio Mullor Cabrera szövetségi kapitány minden egyes alkalmat kihasznál arra, hogy új játékosokat próbáljon ki a nemzeti csapatban és a tétmeccsekre összeállítsa azt a gárdát, amelyikkel a legjobban tud dolgozni.

A magyar férfi futsalválogatott múlt szombattól keddig nemzetközi felkészülési tornán vett részt Szlovákiában. A nemzeti együttesben ezúttal is ott volt a Nyírbátori SC két játékosa, Szentes-Bíró Tamás és a Bartha Balázs, valamint a néhány héttel ezelőtti összetartás után újra meghívót kapott az A’Stúdió Futsal Nyíregyháza tehetsége, Szabó Lajos, aki Somorján be is mutatkozott a válogatottban.

– Valamelyest meglepett, hogy keretbe kerültem, de azért titkon vártam, hogy mérkőzésen is lehetőséget kapjak, mert az elmondottak alapján az előző összetartáson elégedett volt velem a szövetségi kapitány – árulta el Szabó. – Nem vagyok izgulós meccsek előtt, de most azért volt bennem izgalom. Ez szerintem a pályán nem látszott meg.

A mieink a házigazdától 4–1-re kikaptak, a svédekkel 2–2-t játszottak, a csehekkel szemben 3–1-re maradtak alul. A nyíregyháziak játékosa sok lehetőséget kapott.

– Mindhárom meccsen kezdőként szerepelhettem – értékelt kérésünkre a 23 éves játékos. – Az első és harmadik mérkőzésen szerintem kifejezetten jól játszottam, a második kicsit gyengébben sikerült, egymás után volt két találkozó, picit fáradt voltam. Összességében azt mondhatom, hogy nem ment rosszul a játék.

Szabó Lajos (17) értékes tapasztalatokkal gazdagodott

Fotó: FOTO: Michal Pavlik

– Mindegyik ellenfél magasan kvalifikált, sokkal gyorsabb volt a játék, mint amit a bajnokságban megszoktam – folytatta. – Szerintem felvettük a versenyt, pariban voltunk az összes csapattal. Kétszer is öngólt kaptunk, ami demoralizáló, de azokból a szituációkból is fel tudtunk állni. A vesztes meccseken fordítva is lehetett volna az eredmény. Szükség van még edzésekre, hogy még jobban összeszokjon a válogatott és nagyobb eredményeket érjen el, de arányaiban jól sikerült a torna.

Szabó bízik benne, hogy kap még lehetőséget a bizonyításra.

– A kapitány elmondta a társaságnak, hogy büszke az egész csapatra, köszöni a munkát, szeretné a jövőben ugyanígy folytatni. Én nagyon jól éreztem magam, sok tapasztalatot szereztem. Remélem, sikerül máskor is kiérdemelnem a meghívót – tette hozzá.

A válogatott játékosok klubcsapatukhoz visszatérve felkészülnek az NB I-es bajnokság hajrájára. A mezőnyre három forduló vár még. A nyíregyháziak az elmúlt hetekben hullámvölgybe kerültek, ám még mindig a negyedik helyen állnak. Ha ott is maradnak, a rájátszás után bronzéremért küzdhetnek.

– Két hétig nem volt meccs, azt kérte a mester, hogy a szünetben mindenki szedje össze magát. Létfontosságú mérkőzés következik a DEAC ellen, hiszen ha győznénk, már talán kevésbé kellene számolgatni. Utána jön a Kecskemét elleni találkozó, ami ki-ki mérkőzés, a vendégeknek is nagyon fontos, hogy döntőben szerepelhessenek, de természetesen szeretnénk borsot törni az orruk alá. A Berettyóújfalu ellen zárunk, ami azért lesz érdekes, mert adott esetben velük játszhatnánk a bronzért – zárta gondolatait Szabó Lajos.

A jövő hétfői bajnokiig is lesz még válogatott esemény, az U19-es nemzeti csapatunk ugyanis két felkészülési mérkőzést játszik Ukrajnával. A mieink szombaton 17 órakor, vasárnap 14 órakor csapnak össze ellenfelükkel Nyíregyházán, a Continental Arénában. Válogatottunkban az A’Stúdió fiatal játékosa, Urr Dániel is lehetőséget kaphat.