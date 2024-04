Nincs megállás a vármegyei másodosztályú labdarúgó-bajnokságban, hétvégén újabb fordulót rendeznek mindhárom csoportban.

A Pannónia Zrt. csoportban érdekesen alakult a tabella, hiszen az előző hétvége eredményei után úgy állt össze a mezőny, hogy a jelenleg első hét csapat győzött, a vesztesek pedig az alsó hetest alkotják. A következő körben ezt semmiképpen sem mondhatjuk majd el, ugyanis az élcsapatok között két mérkőzést is rendeznek.

A forduló rangadója a Herkules és a Szakoly összecsapása lesz. A vendégek az elmúlt időszakban többször is megbotlottak, ám így is vezetik a bajnokságot, a nagykállóiak viszont zsinórban szerzett négy győzelemmel zárkóznak és már csak egy pont a lemaradásuk a listavezetővel szemben. Érdekesnek ígérkezik a Tiszalök és az Apagy mérkőzése is. A két csapatot hét pont, de csak két hely választja el egymástól. Az előző fordulóban mindkét gárda rossz sorozatot szakított meg győzelemmel. Meg kell említenünk a Rakamazt is, amely a csoport egyetlen veretlen csapata, ugyanannyi pontja van, mint a Szakolynak, csupán kevesebb győzelme miatt szorul a második helyre – hétvégén az utolsó előtti Filo SE ellen folytatódhat a jó széria.

A Pannónia Zrt. csoport állása

1. Szakoly 16 11 3 2 44-27 36

2. Rakamaz 16 10 6 - 58-18 36

3. Herk. Nagykálló 16 11 2 3 46-32 35

4. Tiszalök 16 10 1 5 55-34 31

5. Tiszavasvári 16 8 3 5 45-29 27

6. Apagy 16 7 3 6 46-39 24

7. Biri 16 6 5 5 35-30 23

8. Balkány 16 6 4 6 27-34 22

9. Encsencs 16 5 3 8 31-42 18

10. Nyírlugos 16 5 2 9 31-39 17

11. Levelek 16 4 4 8 28-40 16

12. Kálmánháza 16 5 - 11 33-53 15

13. Filo SE 16 4 2 10 29-39 14

14. Geszteréd 16 1 - 15 18-70 3

A második számú csoportnak is van veretlen csapata, a Gergelyiugornya vezeti is a maga bajnokságát. Kilenc pont az előnye a hatos győzelmi sorozatban szárnyaló Újdombráddal szemben, amely a múlt héten az első győzelmét megszerző Pátroha ellen folytatja.

A 2. számú csoport állása

1. Gergelyiugornya 16 13 3 - 59-13 42

2. Újdombrád 16 11 - 5 38-21 33

3. Baktalórántháza 16 9 4 3 39-26 31

4. Gyulaháza 16 9 4 3 34-24 31

5. Ajak 16 7 5 4 18-14 26

6. Záhony 16 7 3 6 41-36 24

7. Vaja 16 7 3 6 35-32 24

8. Fényeslitke 16 6 4 6 25-34 22

9. Szabolcsveresmart 16 5 3 8 22-32 18

10. Ladányi TC 16 5 2 9 22-31 17

11. Nyíribrony 16 4 3 9 22-36 15

12. Tuzsér 16 2 4 10 20-37 10

13. Pátroha 16 1 6 9 21-39 9

14. Jéke 16 1 6 9 21-42 9

A veretlen csapatok közül nem hagyhatjuk ki a Vámosoroszit sem, amely legutóbb közvetlen üldözőjét, a Nagydobost verte meg magabiztosan, ezzel közelebb lépett a bajnoki címhez, igaz, előnye még így is csak négy pont. Nagy csata lehet még a dobogós helyekért is, ebből a szempontból is izgalmas lesz a Tiszaszalka és a Fehérgyarmat, valamint az Ópályi és a Nyírvasvári összecsapása.

A 3. számú csoport állása

1. Vámosoroszi 15 13 2 - 66-10 41

2. Nagydobos 15 12 1 2 59-16 37

3. Nyírvasvári 15 10 1 4 60-22 31

4. Tiszaszalka 14 9 2 3 41-27 29

5. Fehérgyarmat 15 7 4 4 38-22 25

6. Ópályi 14 7 3 4 50-30 24

7. Sonkád 15 7 3 5 46-40 24

8. Kocsord 15 6 1 8 30-38 19

9. Tisztaberek 15 4 6 5 33-36 18

10. Kisar 14 3 2 9 27-41 11

11. Őr 15 3 - 12 30-59 9

12. Milota 15 2 1 12 18-77 7

13. Sztmárcseke 15 - - 15 23-103 0