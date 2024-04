Lassan a végéhez közeledik a 2023-2024-es női röplabda Extraliga. A Fatum-Nyíregyháza csapatára már csak egyetlen párharc vár, melyben az Újpest gárdájával néz farkasszemet, mégpedig az ötödik helyért. A felek az alapszakaszban egymás közvetlen riválisai voltak, hiszen a szabolcsi egylet az ötödik, míg a lila-fehér formáció a hatodik pozícióból kezdhette az utószezont. Ami Adrian Chylinski mester tanítványai számára nem túl pozitív, hogy a Continental Arénában 3:2-re, míg Újpesten 3:0-ra nyertek a lila-fehérek.

Kiegyenlített erőviszonyok

Az UTE a negyeddöntőben a Békéscsabával találkozott, és a Fatumhoz hasonlóan csak az ötödik meccsen dőlt el, hogy nem jut a legjobb négy közé – 3:2-re kapott ki a mindent eldöntő összecsapáson a BRSE-től. A folytatásban aztán simán verte a Szent Benedeket, 3:0-ra zárva le azt a párharcot, csakúgy mint a Nyíregyháza a DVTK-val szemben, így az ötödik helyért mérkőzhetnek a felek.

– Nyilván nem kérdés, hogy győzelmet várok, hiszen nem mindegy, hogy az ötödik vagy a hatodik helyen zárjuk a bajnokságot – mondta el lapunk megkeresésére a Fatum válogatott csapatkapitánya, Tóth Fruzsina. – Majdnem két hét telt el a Diósgyőr elleni párharc lezárása óta, így ebben a periódusban tudtunk egy kicsit regenerálódni, töltődni. Hosszú volt a szezon, így érthető módon szeretnénk sikerrel zárni ezt a párharcot.

Természetesen a csapatkapitányt az ellenfél erősségeiről és gyengeségeiről is kifaggattuk.

– Az Újpest egyértelműen erősödött az idény második felére, ezt pedig be is bizonyította a Békéscsaba ellen. Jó külföldi játékosai vannak, ellenben ha csapatként azt a játékot tudjuk mutatni, mint amit a DVTK elleni ötödik mérkőzésen, akkor komoly esélyeink lehetnek. Veszélyes ellenfélről van szó, amely gyors játékot játszik, éppen ezért mi is próbáltunk gyorsítani, hogy meglephessük az ellenfelünket – zárta az esélyek latolgatását a liberó.

Három meccset kell nyerni

A három győztes mérkőzésig tartó párharc április 9-én kedden kezdődik Nyíregyházán, majd az U17-es válogatott selejtezőinek programja miatt, csak nyolc nap múlva folytatódik idegenben (április 17., szerda). Ezt követően felgyorsulnak az események, hiszen két napra rá lesz a harmadik találkozó (április 19., péntek) majd amennyiben szükséges, három naponta (április 22., hétfő és április 25., csütörtök) követik majd egymást az újabb időpontok.