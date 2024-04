Nagy dobásra készült a Hübner Nyíregyháza BS: a múlt csütörtöki bravúrgyőzelem után hazai pályán is sikerre hajtott a második kiemelt MAFC ellen, ezzel ugyanis lezárhatta a negyeddöntős párharcot.

A „szokásoknak megfelelően” Amorie Archibald szinte egy emberként vitte hátán a vendégeket, a hazaiak azonban rossz kezdés után több akciót is megállítottak, ezzel lendületet nyert a támadójáték is. Bus Iván az első meccshez hasonlóan nagyon aktívan kosárlabdázott, hamar felnőtt a feladathoz Tarján Izsák, aki rövid időn belül nyolc pontot tett a közösbe, de Carlbe Ervin is többször eredményes volt. A Cápák Glatz Soma hármasával zárták le az első negyedet, ezzel vezettek hat ponttal.

Sejthető volt, hogy nem lesz ez ilyen egyszerű menet, a második játékrész első 29 másodpercében jött is három nyíregyházi fault és még jó néhány érthetetlen játékvezetői ítélet. Noha itt megakadt a Blue Sharks lendülete, a MAFC nem tudott jelentősen ellépni. A nehéz helyzetben nagyon kellett Ervin második triplája. A hazaiak később is hármasával szerezték a pontjaikat, ugyanis Bus, Bonifert és Tarján is faulttal együtt szerzett kosarat. A félidő is nagy nyíregyházi momentummal zárult, Végső Bálint utolsó másodpercekben szerzett távoli kosarával a nagyszünetre tíz pontossá nőtt a különbség (50–40).

Az öltözőből is jól jöttek ki a Cápák, Bonifert gyors hét pontjával tizenhárommal elléptek. A vendégtaktika annyiban változott, hogy ezúttal Polgárdy dobott rá mindent (több-kevesebb sikerrel), majd Archibald bevágott két triplát. A problémát inkább az jelentett, hogy Bus egy technikai után, nagyon könnyű síppal fújt sportszerűtlent kapott, ami már kiállítást ért – az első meccsen a nyíregyházi edzőt, a másodikon a csapatkapitányt szórták ki...

Így is maradt két pont előny, ami a negyedik negyed elején tovább nőtt Ervin remeklésével. A folytatásban azonban már látszott, hogy hiányzik az első számú irányító a pályáról. A Blue Sharks nehzene került jó dobóhelyzetbe, míg a másik oldalon Archibald sorra dobta a hárompontosokat, amivel behozhatatlan, kilenc pontra nőtt a budapesti előny.

A Cápáknak elúszott arra az első esélyük, hogy lezárják a párharcot, leközelebb szerdán, Budapesten tehetik ezt meg.

Kosárlabda: NB I/B, Piros-csoport, negyeddöntő, 2. mérkőzés

Hübner Nyíregyháza BS–Újbuda MAFC 76–85 (28–22, 22–18, 16–24, 10–21)

Continental Aréna, v.: Lengyel, Sörlei, Balogh.

Nyíregyháza: Bus 13/3, Végső 3/3, Ervin 23/6, Bonifert 12/3, Tarján 16/3. Csere: Nagy, Glatz 5/3, Völgyi 2, Szobi, Geiger 2. Megbízott edző: Brugós Olivér.

MAFC: Polgárdy 23/6, Archibald 32/21, Pintér 5/3, Bordács 8, Pápai 5/3. Csere: Biber 5, Buzás, Katona 2, Kovács 4, Komma 4. Vezetőedző: Lakits András.