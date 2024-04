Labdarúgás: Nyír-Wetland vármegyei I. osztály, 22. forduló (kezdés: 16, ifi: 14)

Szombat

Nagyecsed (6.)–Vásárosnamény (14.)

Harbula Balázs, a Nagyecsed edzője: – A Namény veszélyes lehet mindenkire, hiszen igyekszik minél több pontot gyűjteni a bennmaradás érdekében, éppen ezért mi is kellően komolyan vesszük a következő hazai fellépésünket.

Piskóti Zsolt, a Vásárosnamény edzője: – Nem igazán tudok újat mondani. Fogynak a meccsek és egyre nehezebb helyzetben vagyunk. Mindezek ellenére Nagyecseden is mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy sikeresek lehessünk.

Nyírbátor (7.)–Csenger (8.)

Erdei Zoltán, a Nyírbátor játékos-edzője: – A Csengerrel mindig jó meccseket játszunk, sokszor gólokban gazdagok, látványosak ezek a találkozók. Nem lesz könnyű dolgunk, de mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében.

Juhász Ferenc, a Csenger edzője: – Nehéz sorozatban vagyunk, ráadásul egy újabb jó csapat következik, aki ellen szeretnénk bizonyítani. Hogyha nagyon akarunk, akkor képesek vagyunk arra, hogy győzzünk.

Mátészalka (4.)–Ibrány (15.)

Kiss Tamás, a Mátészalka edzője: – A hétvégi találkozón csakis a három pont begyűjtése lehet az elfogadható számunkra. Ezért természetesen mindent meg is teszünk majd hazai pályán.

Kiss Péter, az Ibrány játékos-edzője: – Az elmúlt hétvége bizakodásra ad okot, éppen ezért szeretnénk a következő mérkőzésen is tisztességesen helyt állni.

Mándok (2.)–Kótaj (12.)

Kocsis János, a Mándok edzője: – A tavaszi fordulók megmutatták, hogy mennyire is közel vannak egymáshoz a csapatok, kiegyensúlyozódtak az erőviszonyok. Nincs olyan meccs, amelyiken biztosra lehetne menni. A mostani ellenfelünk is bizonyította már, hogy egy veszélyes ellenfél, hiszen ellenünk is 2–2-öt játszott ősszel. Mindezek ellenére, amennyiben megfelelő hozzáállással lépünk pályára, akkor otthon tarthatjuk a három pontot.

Seregi Mihály, a Kótaj edzője: – A múlt hétvégén szerzett pontunknak köszönhetően nagyon jó hangulatban készültünk. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy Mándokról is ponttal vagy pontokkal távozzunk.

Kemecse (11.)–Újfehértó (5.)

Sánta Tibor, a Kemecse edzője: – Az elmúlt időszakban mutatott labda elleni játékunkkal elégedett vagyok, ám ahhoz, hogy ez pontokban is megmutatkozzon, a csapatjátékban is javulnunk kell.

Antal István, az Újfehértó edzője: – Az utóbbi évek egyik legizgalmasabb pontvadászata zajlik, amelyből szerencsére mi is kivesszük a részünk, éppen ezért szeretnénk a pontjainkat ezen a hétvégén is gyarapítani.

Vasárnap

Tarpa (3.)–Nyírmeggyes (16.)

Bubis Iván, a Tarpa edzője: – Tiszteljük ellenfelünket, nem lebecsülve őket készülünk a mérkőzésre. A srácoktól maximális koncentráltságot várok, hiszen szeretnénk itthon tartani a három pontot.

Siska Attila, a Nyírmeggyes edzője: – A mi helyzetünkben szerény céljaink lehetnek, lehetőleg minél kevesebb gólt kapni és többet rúgni, mint az ellenfél. Hogy ez sikerül-e vagy sem, azt majd meglátjuk.

Nagykálló (10.)–Nyírbéltek (13.)

Homann Richárd, a Nagykálló edzője: – Hazai pályán, hazai közönség előtt, csak egy célunk lehet, itthon tartani a három pontot.

Gyarmati András, a Nyírbéltek edzője: – Szerencsére mostanság a jobbik arcát mutatja a csapat, éppen ezért próbálunk pontosan távozni Nagykállóból is.

Kállósemjén (1.)–Nyíregyháza II. (9.)

Vologyimir Ovszijenko, a Kállósemjén játékos-edzője: – Egy jól felkészült csapatot fogunk vendégül látni, de nekünk nincs más hátra, mint előre.

Szatke Zoltán, a Nyíregyháza II. edzője: – Az egyik bajnokesélyes otthonába látogatunk. Az utolsó két mérkőzésünkön ellenben kifejezetten jól teljesítettünk, még ha ez az eredményességben nem is mutatkozott meg. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy meglepetést okozzunk.