Csak egy szusszanásnyi idő jutott a vasárnapi Győr elleni mérkőzés után a Kisvárda Master Good SE kézlabdázóinak. Kedden a 20. forduló nyitómérkőzésén újabb izmos feladat várt Karnik Szabináékra, a Ferencváros érkezett Kisvárdára.

Jól kezdte a mérkőzést a hazai csapat, megfontoltan szőtték támadásaikat, Novak Erin eredményes játékával tartották a lépést a zöld fehérekkel. Hátul pedig jól szűrték meg a még nem üzemi hőfokon üzemelő Fradi-támadógépezetet. Az azonban látszott, hogy ha nem figyelnek, rutinos ellenfelük minden hibát könyörtelenül megbüntet. Nem csökkent azonban koncentrációjuk, olyannyira nem, hogy Szabó Lili góljával egy volt a differencia a felek között. Ezt követően megrázta magát a Ferencváros, ritmust váltott, beindult Klujber Katrin és a sokat hibázó Malestein helyére érkező Kovács Anett és számukra megnyugtató, hat gólos előnyt alakítottak ki, Allan Heine időkérést követően Simon Petra révén ehhez még egyet hozzá tettek a szünetig.

Fordulás után bátor támadójátékkal rukkolt elő a Kisvárda, Novak Erin átmentette jó formáját a második játékrésre, irtózatos bombát ragasztott a jobb fölsőbe. Mátéfi Dalma is elkapta a fonalat, Hársfalvi Júlia ejtésénél volt résen., Tartotta a különbséget a Kisvárda, közelebb azonban nem sikerült zárkózniuk, mert szinte minden találatukra volt válasza a zöld-fehéreknek. A nyugodt mederbe folyó mérkőzést egy vitatott büntető élénkítette fel, Novak Erin lövése Janurik Kingáról vágódott a hálóba, a hevesen reklamáló kapus szerint a fejét érte a lövés. Talán ez paprikázta fel Márton Grétáék, feljebb kapcsoltak egy sebességgel és a Kisvárda legapróbb hibáit is kihasználva növelték előnyüket. Simon Petra góljával először vezetett a Ferencváros tíz góllal (23–33). A különbséget meg is tartották a végéig, így ahogy várható volt, magabiztos győzelmet arattak.A Kisvárdának sem kell szégyenkeznie azonban a mutatott játék miatt.

Kisvárda Master Good SE–FTC-Rail Cargo Hungary 26–36 (13–20)

Kisvárda, 400 néző. V.: Bátori, Szécsi.

Kisvárda: Mátéfi – Akijama 1 (1), Karnik 3 (1), Kovalcsik B. 2, Szabó L. 3, Novak 9 (2), Mérai 1. Csere: Leskóczi (kapus), Siska, Bucsi 4, Juhász 1, Gém 2, Makó. Edző: Józsa Krisztián.

FTC: Böde-Bíró – Malestein 5, Klujber 5, Kisfaludy, Cvijics 3, Bölk 9, Márton 2. Csere: Janurik (kapus), Simon 6 (1), KOVÁCS A. 5, Kukely A. 1, Hársfalvi. Edző: Allan Heine.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–3. 11. p.: 4–8. 18. p.: 9–10. 24. p.: 10–16. 28. p.: 13–19. 35. p.: 16–22. 42. p.: 19–25. 48. p.: 22–29. 52. p.: 23–33. 58. p.: 26–34.

Kiállítások: 2, illetve 4 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 1/1.

MESTERMÉRLEG

Józsa Krisztián: – Gratulálok a Ferencvárosnak, de magunknak is gratulálhatok, mert jó mérkőzést játszottunk ellenük. Nagy energiával léptünk a pályára és rengeteg olyan pozitívuma volt a mérkőzésnek, amelyből főleg a velünk egy szinten lévő csapatok ellen tudunk majd profitálni. A szezon legjobb játékát nyújtotta Novak Erin, de mellette is voltak jó teljesítmények.

Allan Heine: – Nekünk ez volt a második mérkőzésünk a válogatottszünet után, amelyen több erőt mutattunk, mint Kozármislenyben. Sikerült visszarázódnunk a bajnokság ritmusába, büszke vagyok a csapatra, hogy magabiztos győzelmet arattunk. Kevesen voltunk, ezért nagyon oda kellett figyelni, hogy mindenki megfelelő terhelést kapjon, hiszen hétvégén fontos Bajnokok Ligája mérkőzés vár ránk.